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Konut satış istatistikleri açıklandı

TÜİK, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde temmuzda 115 bin 869 konut satıldı.

Konut satış istatistikleri açıklandı

TÜİK, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde temmuzda 115 bin 869 konut satıldı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:20
Konut satış istatistikleri açıklandı

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 18,7 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,4 artışla 115 bin 869 oldu.

Konut satışında en yüksek payı 18 bin 83 konutla (yüzde 15,6) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 669 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 509 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Ardahan, 17 konutla Hakkari ve 41 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artarak 38 bin 575'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 556 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 49,3 ile Artvin olduğu görüldü.

53 bin 949 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artarak 53 bin 949 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,6 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 526 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 15,8) sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 172 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 611 konut satışıyla İzmir izledi.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artarak bin 726 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 528 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 386 konutla Antalya, 121 konutla Trabzon, 102 konutla Bursa, 100 konutla Aydın, 80 konutla Yalova izledi.

Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 293 konut satın aldı. Bunu 248 konutla Suudi Arabistan, 142 konutla Kuveyt, 118 konutla Rusya, 76 konutla İngiltere takip etti.

Muhabir: Seval Ocak Adıyaman,Sevde Sena Çetindağ

Anahtar Kelimeler:
EkonomiKonut Satış IstatistikleriTÜİK
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