Ekonomi:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:59

Konutta 20 yıl vadeli satış dönemi başladı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum banka yöneticileri ile düzenlediği toplantıda  “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakfı” kampanyasının önemli bir fedkarlık olduğunu söyledi.

Konutta 20 yıl vadeli satış dönemi başladı
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Konutta 20 yıl vadeli satış dönemi başladı
   Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum banka yöneticileri ile düzenlediği toplantıda  “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakfı” kampanyasının önemli bir fedkarlık olduğunu söyledi.
   20 yıl vadeli satışlarda konut kredisi faiz oranı 0,79 olurken,60 ayda (5 Yıl) faizsiz (0 faizli) satış yapılacak.Peşinat tutarı yüzde 5 olacak.İlk etapta 25 bin bağımsız birimde uygulanacak kampanya da Albaraka,Garanti Bankası,Halkbank,İş Bankası,Vafıkbank,Vakıf Katılım,Yapı Kredi Bankası,Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası rol alıyor.
   Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat kurum hedeflerinin 2.5 milyar liralık satış yapmak olduğunu belirtterek tüketicilerin kampanya kapsamında bankalardan dilediklerini kullanabileceklerini açıkladı.Kurum peşinatı da yüzde 5’e indirdiklerini belirterek,toplam yüzde 20 olan peşinatın kalan 15’ini firma,tüketici talebiyle taksitlendirebilecek dedi.20 yıl vadeli konut kredisi kampanyası, 30 farklı projeyi kapsıyor.Kampanya 31 Mart tarihine kadar ve 15 bin bağımsız bölüm satışta.
    Kurum 100 bin liralık kredi kullanan bir vatandaşın 240 ay ödeme seçeneğini seçerse ayda yapacağı ödemenin 940 TL. ye denk geleceğini belirterek,% 5’i peşin 5 yıl vadeli alana ise 0 faiz uygulanacağını söyledi.

 
 
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20 Vadeli Konut Satışı
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