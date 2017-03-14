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14 Mart 2017 Salı 14:15

Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor

BBDK aldığı bir kararla tüm kredi kartlarını ve bankamatikleri internet alışverişine kapatıyor. Kredi kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılmasıyla ilgili haber detayları devamda...

Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor
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Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor

BDDK'tan şok karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tüm kredi kartlarını internet alışverişine kapatıyor. Türkiye genelinde halen kullanımda bulunan 176 milyon adet kredi kartı ve bankamatik, internet alışverişine 17 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kapatılacak. Bu tarihten itibaren, kullanıcının internet alışverişine onay vermediği tüm banka kartları internet üzerinden alışveriş yapamayacak

KARAR MAĞDURİYETLER GÖZÖNÜNE ALINARAK ALINDI


Son yıllarda özellikle sosyal medya kökenli mağduriyetlerin önüne geçmek için alınan kararda sadece kredi kartları değil bankamatik kartları da nasibini aldı. Bankalar tarafından kullanıcıya internet üzerinden alışverişe imkan tanıyacak şekilde gönderilen kartlar, çok sayıda istismarı da beraberinde getirdi. Yeni alınan karara göre tüm kredi kartları çok kısa bir süre içinde internetten alışverişe kapatılacak. Güvenlik adına yapılan bu uygulama sadece yeni kartları değil geriye dönük olarak eski kartları da kapsayacak.
  Türkiye’de 176 milyon banka kartı ve kredi kartı bulunuyor. Düzenleme ile tüm kartlar ve bundan sonra çıkarılacak yeni kartlar, internetten alışverişe kapalı olacak. Kullanıcılar, online alışveriş için kartını kullanmak isterse bankası ile görüşüp yazılı veya sesli yanıt sistemi üzerinden onay vererek kartının e-ticarete açılmasını talep edecek.

Süreç için 17 Ağustos 2017 tarihi son gün olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar kartlar normal seyrinde kullanılacak ancak 17 Ağustos’tan sonra eğer onay vermediyseniz internetten alışveriş yapamaz hale geleceksiniz. Güvenlik adına alınan bu tedbirin özellikle internetten alışveriş yapmadığı halde dolandırıcıların açık hedefi haline gelen kullanıcıları koruması hedefleniyor.   Bankalar da şimdiden kullanıcılarına bu konuya ilişkin bilgilendirme mesajları göndermeye başlamış durumda. Kabullerin sms veya e-posta gibi basite indirgenmiş yollarla yapılamayacağını ve yazılı veya sesli onay kaydının şart olduğu da belirtiliyor.
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