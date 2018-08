Kredi notu çetesi gece yarısı harekete geçti



Türkiye mübarek kurban bayramına hazırlanırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları yaptıkları açıklamalarla, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Bayram havasına giren piyasalar bu açıklamalara fazla aldırış etmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's ve Moody's ve Fitch Türkiye'nin notunu düşürdü. Gece yarısı gelen not düşürme kararları ile ilgili son yorum ise Fitch'ten geldi. Fitch 'Türkiye'nin aldığı son tedbirlerin kredibiliteyi inşa etmek için yetersiz' olduğu görüşü ileri sürüldü. Her üç kuruluşun arka arkaya yaptığı not açıklamasına rağmen, TL gece boyunca dolar karşısındaki değerini korudu.



Kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Standard and Poors ve Fitch'in gece yarısı Türkiye mesaisi. İlk kez 3 ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye hakkında peş peşe açıklamalar yaparak piyasaların haraketlenmesine neden oldu.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) ise Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-‘den B+’ya düşürdü. Görünüm “durağan” olarak teyit edildi.

Moody's'ten gece yarısı yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun dönem kredi notunun “Ba2″den “Ba3″e düşürüldüğü, görünümünün de “negatife” çevrildiği belirtildi.



Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.

S&P KREDİ NOTU SİLAHINI YİNE ÇEKTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's bir kez daha Türkiye'nin notunu düşürdü. Standard&Poor’s (S&P), Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-‘den B+’ya düşürdü. Görünüm “durağan” olarak teyit edildi. S&P’den yapılan açıklamada görnümün durağan olarak teyit edilmesinin Türkiye’nin gelecek 12 aydaki risk dengesin yansıttığı belirtildi.