Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109894
ALTIN
143.979
DOLAR
3.4762
STERLİN
4.4575
EURO
4.1078
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

'Kurban fiyatlarındaki artış makul'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, küçükbaş kurban fiyatlarında makul bir artış olduğunu söyledi.

'Kurban fiyatlarındaki artış makul'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, küçükbaş kurban fiyatlarında makul bir artış olduğunu söyledi.

25 Ağustos 2017 Cuma 12:00
'Kurban fiyatlarındaki artış makul'

SAMSUN (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş kurbanlıkların aracı olmadan gerçek üreticiden alındığında ortalama fiyatının 750-950 lira olduğunu belirten Çelik, bunun hayvanın iriliğine ve bölgelerdeki maliyetine göre değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 18-19 liradan işlem gördüğünü ifade eden Çelik, "Bu fiyatlar uçuk rakamlar değil. Piyasada abartılı duyumlar alıyoruz. Yetiştiricilerimizin stoklarında yeteri kadar mevcudumuz var. Satış bekleyen bir sürü hayvan var. İşin kötü tarafı müşteri yok." dedi.

"Vatandaşlarımızın küçükbaş hayvana yönelmesini istiyoruz"

Kurban Bayramı'nda daha çok küçükbaş hayvan tercih edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvanın eti sağlıklıdır. Evinde et bulamayan, yılda bir defa evine et girmeyen insanlar var. Kurban kesen insanlar bu fakir fukarayı gözeterek bu niyetini yerine getirmeye çalışsın. Küçükbaş hayvan eti de tamamen organik ve sağlıklıdır. Tüketicilerin ve kurban kesen hayırsever vatandaşlarımızın küçükbaş hayvana yönelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, geçen yılki fiyatlar göz önüne alındığında bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarında yüzde 10-17 artış yaşandığına işaret etti. Bu artışın makul olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bölgelere göre değişiyor. Ama bu enflasyon şartlarına baktığın zaman mevcut piyasa şartlarına göre bu artış gayet normal ve makul bir artıştır. Üretici kazanacak ki bu sektör yaşayacak. Üretici zarar ettiği zaman biz yok olmaya mahkum olacağız. Dolayısıyla etimiz olmasa, buğdayımız olmasa, biz dışa bağımlı kalırsak kaç yıl idare edebiliriz? Üretmeden biz yaşayamayız. Biz çok üreteceğiz. Biz birbirimize sahip çıkacağız, değerlerimize sahip çıkacağız."

Anahtar Kelimeler:
EkonomiFiyatKurban BayramıKurban FiyatlarıNihat ÇelikTÜDKİYEBTürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük Birliğinin geleceği masaya yatırıldı
Gümrük Birliğinin geleceği masaya yatırıldı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı
Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı
Oda ve borsa seçimlerine katılım için
Oda ve borsa seçimlerine katılım için "iki yıl" şartı
"Alınan tedbirlerle büyümenin iyi ivmelendiğini görüyoruz"
Michelin'den bayram yolculuğuna çıkacaklara uyarı
Michelin'den bayram yolculuğuna çıkacaklara uyarı
VSY Biotechnology Amazon'un açtığı davayı kazandı
VSY Biotechnology Amazon'un açtığı davayı kazandı
Migros'tan bayramda aile bütçesine katkı
Migros'tan bayramda aile bütçesine katkı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim