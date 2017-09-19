Küresel Katılım Finans Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Küresel Katılım Finans Zirvesi (GPAS) , 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

GPAS açıklamasına göre, parayı, üretim ve yatırımla büyütmeyi amaçlayan, insanı ve insani değerleri temeline alan ‘İnsani Finans’ kavramı, finans sistemindeki tüm aktörlerin katılımıyla İstanbul’da masaya yatırılıyor. 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Küresel Katılım Finans Zirvesi, insani değerleri ön plana çıkaran yeni paylaşım ekonomisinin ruhuna inanan kişi ve kurumları bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) organizasyonunda, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek.

Açılış konuşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması öngörülen zirvenin kapanış galasının ise Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Organizasyon, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra Tesla Motors CTO’su JB Straubel’in de aralarında bulunduğu 200’den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek 75 farklı oturumda, sektör temsilcileri ve bürokratlarla birlikte, Oxford ve Harvard gibi üniversitelerinde görev yapan çok sayıda akademisyen, insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatıracak, bu kapsamda geliştirilebilecek finansal ürünleri ve bu ürünlerin altyapılarını tartışacak.

GPAS İstanbul, ‘İnsani Finans Panelleri’ ve ‘İnovasyon Oturumları’ ile farkındalık sağlamayı, "Business School’ ile insani finans dünyasını anlatmayı, ‘Fon ve Girişimci Görüşmeleri’ ile yeni yatırımları geliştirmeyi, ‘Devlet ve Endüstri Panelleri’ ile fikir paylaşımında bulunmayı, ‘Eğitim Programları’ ile insani finans bilincini artırmayı amaçlıyor.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu



