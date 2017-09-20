Küresel piyasalar Fed kararını bekliyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün başlayan ve bugün sonlanacak toplantısından çıkacak kararlar, Fed'in ekonomik göstergelere ilişkin yeni projeksiyonları, karar metnindeki ifadeler ve Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisi yüzde 98 seviyelerine çıkarken, aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentisi ise yüzde 52,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in, temmuz toplantısı karar metninde, bilanço küçültme ile ilgili olarak "bu yıl" ifadesini "görece yakın zamanda" şeklinde değiştirdiğini hatırlatarak, bugün karar metnindeki ifadeler, Fed'in makroekonomik göstergeleri ve üyelerin faiz öngörülerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in 4,5 trilyon dolar tutarındaki bilançosunu küçültmeye ne zaman başlayacağının bugün açıklanabileceğini aktaran analistler, bilançonun uzun döneme yayılarak küçültülmesinin doğrudan faiz artışlarına kıyasla piyasalar üzerinde daha az etkili olacağını vurguladı.

Muhabir: Bekir Gürdamar