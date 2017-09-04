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Küresel piyasalarda Kuzey Kore gerilimi yeniden gündemde

Küresel piyasalarda, geçen hafta etkisi azalan Kuzey Kore gerilimi, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesiyle yeniden gündeme geldi.

Küresel piyasalarda Kuzey Kore gerilimi yeniden gündemde

Küresel piyasalarda, geçen hafta etkisi azalan Kuzey Kore gerilimi, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesiyle yeniden gündeme geldi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 10:18
Küresel piyasalarda Kuzey Kore gerilimi yeniden gündemde

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, geçen hafta etkisi azalan Kuzey Kore gerilimi, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesiyle yeniden gündeme geldi.

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediğini duyurdu. Kuzey Kore'nin açıklamasında, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasının denendiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore'nin sözleri ve hareketleri ABD için düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor.
Güney Kore, onlara söylediğim gibi, Kuzey Kore'yi yatıştırma görüşmelerinin bir işe yaramayacağı sonucuna varıyor, onlar tek bir şeyden anlar." ifadelerini kullandı.

Altının onsu bugün 1337,95 dolarla yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD tarafından cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasına karşın borsalar geçen hafta yükselişle kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi cuma günü yüzde 0,18, S&P 500 Endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Avrupa'da ise cuma günü Avro Bölgesi’nde ağustos imalat sanayi PMI 57,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentiler dahilinde gerçekleşti. Geçen haftayı Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla kapatırken, Fransa'da CAC 40 endeksi haftayı yatay seyirye tamamladı. Avrupa'da bugün Avro Bölgesi'nde eylül Sentix yatırımcı güveni ve temmuz ÜFE verileri takip edilecek.

Asya'da Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,93 azalışla kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,14 değer kazancıyla seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 1,19 kayıpla tamamladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda ise işlemler yarın yeniden başlayacak. Analistler, haftanın ilk işlem gününde Kuzey Kore geriliminin izleneceğini ve yurt içinde yarın açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklenebileceğini kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
EkonomiKuzey Kore
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