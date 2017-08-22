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Kurtlu kahve; Kurukahveci Mehmet Efendi'nin kahvelerinden kurt çıktı iddiası

Kurtlu kahve iddiaları sosyal medyada çığ gibi yayılıyor. Türkiye'nin en eski ve en köklü kahve markalarından Kurukahveci Mehmet Efendi paketlerinden çıkan kurt videosu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kurtlu kahve; Kurukahveci Mehmet Efendi'nin kahvelerinden kurt çıktı iddiası

Kurtlu kahve iddiaları sosyal medyada çığ gibi yayılıyor. Türkiye'nin en eski ve en köklü kahve markalarından Kurukahveci Mehmet Efendi paketlerinden çıkan kurt videosu vatandaşların tepkisine neden oldu.

22 Ağustos 2017 Salı 20:56

Kurtlu kahve; Kurukahveci Mehmet Efendi'nin kahvelerinden kurt çıktı iddiası

Türkiye'nin en ünlü ve en eski kuru kahve markalarının birinde çıkan kurt sosyal medyada hızla yayılıyor. 20 Mart 2017 tarihinde üretildiği anlaşılan üç ayrı paketten çıktığı iddia edilen beyaz renkli kurtçuğun videolarına yorum yapan vatandaşlar bu konuda oldukça dertli. Şikayetimvar.com adresine de aynı konuda yorum yapan tüketicilerin isyanına şirket yetkilelirinin duyarsız kalması vatandaşları çileden çıkarmış. 146 yıllık tarihe sahip Kurukahveci Mehmet Efendi'nin resmi internet sitesinden bu konuyla gili bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Kurtlu kahve

Facebook'ta kurt çıkan kahve paketlerini yayınlayan Murathan Haznedar adlı vatandaş, Migros'tan aldığı üç ayrı paketinde kurtlu çıktığını iddia ederek yetkililere üretici şirket hakkında inceleme yapması çağrısında bulunuyor. Haznedar söz konusu mesajında şu bilgileri veriyor; "Video ve resimler benden, marka kurukahveci mehmet efendi, bu kurt 3 paketten de çıktı, 2 ayrı yerden alınmalar. Parti no ve tüketim tarihleri ekte var. Her paketten aynısını yaşadık. Migrosa şikayet ettik ancak internette bir sürü benzer şikayet var. Konunun takibini bırakmicam. Sakın ama sakın almayın, şubat ayından beri benzer şikayetler nette var...

Konu ile ilgili güncellemeleri aştına yorum olarak yazıyorum, oradan takip edebilirsiniz."  

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Son Güncelleme: 22.08.2017 21:38
Anahtar Kelimeler:
Kurukahveci Mehmet EfendiKurtlu Kahve
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burcu burcu 2017-08-22 22:52:57

kurtlu kahve ile fal baktırmak isterdim şaka şaka bu nasıl iş ya kuru kahve fırından çıkan kuru kahvede kurt nasıl üreyebilir çok şaşırdım

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