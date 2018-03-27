Kuru kayısı ihracatı miktar bazında arttı

MALATYA (AA) - Orhan Yoldaş - Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor.

"Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte, çekirdeklerinden ayrılıp kurutularak fabrikalarda işlenen kuru kayısılar, dünyanın dört bir yanında sofraları süslüyor.

Rusya'dan Yeni Zelanda'ya, ABD'den Suudi Arabistan'a kadar bu yıl çok sayıda ülkeye gönderilen ve Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısı, ihracat sayesinde hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Geçen yıl 672 bin 670 ton yaş kayısı rekoltesinin gerçekleştiği kentten 94 bin 874 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de tonaj olarak iyi ihracat yaptıklarını söyledi.

Özbey, 2016'da 78 bin 987 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 290 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak, "Geçen yıl ise 94 bin 874 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 266 milyon 874 bin dolar gelir elde edildi. Kuru kayısı ihracatı devam ediyor, sezon temmuzda sona erecek." diye konuştu.

Rekolte arttı, fiyatlar düştü

Önceki yıl, 2017'ye göre daha az kuru kayısı ihraç edilmesine rağmen daha fazla dolar girdisi sağlandığını anlatan Özbey, bunun rekolteyle alakalı bir durum olduğunu kaydetti.

Özbey, geçen yıl yüksek rekoltenin kayısı fiyatlarının düşmesinde etken olduğunu dile getirerek, "Doların yükselmesi ikinci bir etken tabii. İnşallah önümüzdeki süreçte ekonomi de iyiye gidecek ürün de iyi olacak ve üretici emeğinin karşılığını alacak." dedi.

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonucu kayısı ağaçlarının da erken çiçek açtığına dikkati çeken Özbey, "Bundan sonraki süreç hava şartlarına bağlı. Eğer hava şartları uygun giderse inşallah üretici iyi ürün elde edecek ve yüzü gülecek." diye konuştu.

Özbey, üreticilere borsayı takip ederek, arz ve talebe göre ürünlerini piyasaya sürmelerini tavsiye etti.