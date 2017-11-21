Kuru temizleme harcamalarının yarısı Multinet Up'tan hediye

İSTANBUL (AA) - Multinet Up kart kullanıcılarının networkdry.com'dan yapacakları kuru temizleme ve halı yıkama siparişlerinin yüzde 50'sini Multinet Up hediye edecek.
Kampanya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Eskişehir, Afyon, Isparta, Mersin, Adana, Aydın, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Kayseri, Konya ve Kocaeli-Gebze'de geçerli olacak.
Kampanyadan yararlanan Multinet'lilerin siparişleri en geç 5 saat içinde kapılarından alınacak ve 24 saat içerisinde tekrar kapılarına teslim edilecek. 30 lira ve üzeri siparişlerde servis ücretsiz olacak.