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Kuru temizleme harcamalarının yarısı Multinet Up'tan hediye

İSTANBUL (AA) - Multinet Up kart kullanıcılarının networkdry.com'dan yapacakları kuru temizleme ve halı yıkama siparişlerinin yüzde 50'sini Multinet Up hediye edecek. Şirket açıklamasına göre, Multinet Up, kart kullanıcıları için...

Kuru temizleme harcamalarının yarısı Multinet Up'tan hediye

İSTANBUL (AA) - Multinet Up kart kullanıcılarının networkdry.com'dan yapacakları kuru temizleme ve halı yıkama siparişlerinin yüzde 50'sini Multinet Up hediye edecek. Şirket açıklamasına göre, Multinet Up, kart kullanıcıları için...

21 Kasım 2017 Salı 13:16
Kuru temizleme harcamalarının yarısı Multinet Up'tan hediye

İSTANBUL (AA) - Multinet Up kart kullanıcılarının networkdry.com'dan yapacakları kuru temizleme ve halı yıkama siparişlerinin yüzde 50'sini Multinet Up hediye edecek.

Şirket açıklamasına göre, Multinet Up, kart kullanıcıları için yeni bir kampanya düzenledi. 30 Kasım'a kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak için kart kullanıcılarına SMS ve mail yoluyla gönderilecek kodun kullanılması gerekiyor.

Kampanya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Eskişehir, Afyon, Isparta, Mersin, Adana, Aydın, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Kayseri, Konya ve Kocaeli-Gebze'de geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanan Multinet'lilerin siparişleri en geç 5 saat içinde kapılarından alınacak ve 24 saat içerisinde tekrar kapılarına teslim edilecek. 30 lira ve üzeri siparişlerde servis ücretsiz olacak.

Anahtar Kelimeler:
Multinet Up
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