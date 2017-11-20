Kütahya'da OEDAŞ kışa hazır

KÜTAHYA (AA) - Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu Enerjinin devraldığı Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (OEDAŞ), soğuk havalarda aydınlatma ve enerji sisteminde oluşabilecek aşırı yüklenme ve arızalara karşı Kütahya şehir merkezi, ilçe ve bağlı köylerinde hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ın elektrik dağıtım hizmetini üstlenen OEDAŞ, elektriğin yeterli, kaliteli ve sürekli bir şekilde tüketicilere ulaştırılması için Kütahya'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Kütahya'da 190 indirme ve dağıtım merkezi ile 200 trafo yenilendi. Elektriğin yaz-kış demeden, yeterli, kaliteli ve sürekli bir şekilde tüketicilere ulaştırılması için altyapı yatırımlarını hızlandıran OEDAŞ, kentteki önlemlerini artırarak, arızaları önlemek ve aydınlatma sorunlarını en aza indirmek amacıyla 5 bin 980 aydınlatma lambasının bakım ve onarımını yaptı.

Diğer yandan, kışa hazırlık çalışmalar kapsamında bin 468 kilometre orta gerilim ve 318 kilometre alçak gerilim hattının bakımı da gerçekleştirildi.