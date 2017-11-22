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Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz:

- "Kuveyt Türk olarak bankacılık faaliyetlerinin yanında geliştirdiğimiz teknolojilerle, hem ülkedeki diğer oyunculara yarar sağlıyoruz hem de bu teknolojileri yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya çalışıyoruz"

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz:

- "Kuveyt Türk olarak bankacılık faaliyetlerinin yanında geliştirdiğimiz teknolojilerle, hem ülkedeki diğer oyunculara yarar sağlıyoruz hem de bu teknolojileri yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya çalışıyoruz"

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:12
Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz:

KONYA (AA) - Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, "Kuveyt Türk olarak bankacılık faaliyetlerinin yanında geliştirdiğimiz teknolojilerle, hem ülkedeki diğer oyunculara yarar sağlıyoruz hem de bu teknolojileri yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, Arge Merkezi Sorumlusu Ökkeş Emin Balçiçek ile Konya Dedeman Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Kuveyt Türk'ün Konya'da açtığı Arge merkezi hakkında bilgiler verdi.

Arge merkezinde çalışan mühendislerin genellikle Konya'daki üniversitelerden mezun olduğunu dile getiren Yılmaz, bankacılık teknolojilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Yılmaz, "Kuveyt Türk olarak bankacılık faaliyetlerinin yanında geliştirdiğimiz teknolojilerle hem ülkedeki diğer oyunculara yarar sağlıyoruz hem de bu teknolojileri yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Konya bizim için her zaman önceliklidir"

Konya'daki şube sayılarının diğer illere göre daha fazla olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Banka olarak Türkiye'de kaçıncı sıradaysak Konya'da bu sıra daha yukarılardadır. İstanbul dışında başka bir şehirde yatırımımız olacaksa Konya bizim için her zaman önceliklidir. Aynı şekilde Konya'nın da bize teveccühü olduğunu düşünüyoruz ve bundan da son derece memnunuz. Banka olarak geçmişte belli ürünlerde öncülük yaptık. Bundan sonra da öncülük yapmaya çalışacağız. Mesela altın bankacılığında Kuveyt Türk önemli bir banka olarak rol aldı. Altın bankacılığının Türkiye'de yaygınlaşmasını ve diğer bankalar tarafından benimsenmesinde etkili olduk. Altın bankacılığını sürekli gündemde tutmaya da devam ettik."

- "Dijital kanallardaki işlem sayısı şubelerde yapılan işlem sayısını geçti"

Arge Merkezi Sorumlusu Ökkeş Emin Balçiçek de bankacılık ve finans sektörünün yoğun bir dijital dönüşümün etkisi altında olduğunu belirtti.

Sektörün de bundan dolayı tüm ürünlerini yeniden tasarladığını vurgulayan Balçiçek, "Müşterilerimiz istedikleri yerde ve istedikleri saatte işlemlerini yapmak istiyor. Bu da dijital kanalların önemini ortaya çıkarıyor. Dijital kanallarda yapılan işlem sayımız fiziki olarak şubelerimizde yapılan işlemlerimizi geçmiş durumda. Bu da sektörü yenilikçi ürün geliştirme anlamında zorlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Genel Müdür Yardımcısı İrfan YılmazKonyaKuveyt Türk
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