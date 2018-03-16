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"Kuveyt'in Mühendis Kızları" ilk mezunlarını verdi

- Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: - "Kuveyt bugün iddialı ve mega projeleriyle, dünyanın merakla takip ettiği dev bir şantiye. Bu şantiyenin en önemli gereksinimi ise kadın mühendisler"

"Kuveyt'in Mühendis Kızları" ilk mezunlarını verdi

- Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: - "Kuveyt bugün iddialı ve mega projeleriyle, dünyanın merakla takip ettiği dev bir şantiye. Bu şantiyenin en önemli gereksinimi ise kadın mühendisler"

16 Mart 2018 Cuma 13:04

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Kuveyt bugün iddialı ve mega projeleriyle, dünyanın merakla takip ettiği dev bir şantiye. Bu şantiyenin en önemli gereksinimi ise kadın mühendisler." dedi.

Özdemir, Limak Vakfı'nın gerçekleştirdiği "Kuveyt’in Mühendis Kızları” projesinin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki mezuniyet törenindeki konuşmasında, bu projeyle Kuveyt’in geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının da bulunduğu altyapı ve üst yapı projesiyle Kuveyt’in gelecek vizyonuna katkı sağladıklarını aktaran Özdemir, "Kuveyt’in Mühendis Kızları projesiyle de dost ülke Kuveyt’in en büyük zenginliği, gelecek nesillerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2017 yılının ekim ayında başlattığımız projeden mezun olan Kuveytli 30 kız öğrencimiz, artık çok daha donanımlı bir şekilde Kuveyt’in geleceğinde rol almaya, Kuveyt’in gelecek vizyonuna katkıda bulunmaya hazırlar." diye konuştu.

Özdemir, Kuveyt'in bugün iddialı ve mega projeleriyle, dünyanın merakla takip ettiği dev bir şantiye olduğunu vurgulayarak, bu şantiyenin en önemli gereksiniminin ise kadın mühendisler olduğunu söyledi.

Cinsiyet eşitliği perspektifinden gerçekleştirmek için projeyi başlattıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bundan 3 yıl önce Türkiye’de hayat geçirdiğimiz ve bugün hayallerimizin ötesinde bir noktaya ulaşan 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesini örnek aldık. Ve bugün ilk mezunlarımızı vermenin heyecanını yaşıyoruz. 30 öğrencimizi, başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Aralarında üniversiteden mezun olanlar ve olacaklar var. Sizleri Kuveyt’teki şantiyelerimize, Türkiye’deki şantiyelerimize profesyonel olarak çalışmaya bekliyoruz."


- Sertifika 100'ün üzerinde ülkede geçerli


Limak, Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 2015 yılında başlattığı "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesini “Kuveyt’in Mühendis Kızları” adıyla Kuveyt’e taşıdı.

Geçen yıl imzalanan protokol kapsamında, Limak, Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği ile başlatılan “Kuveyt’in Mühendis Kızları” projesinden mezun olan 30 kız öğrenci, üç ay süren programla 12 farklı dersten oluşan toplam 200 saatlik eğitim aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve Limak İnşaat yöneticileri tarafından verilen eğitimlerde, mühendislik öğrencilerinin profesyonel hayata hazırlanması, mühendis adaylarına kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olabilecek teknik ve mesleki beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimi başarıyla bitiren öğrenciler, Boğaziçi ve Kuveyt Üniversitesi’nin yanı sora dünya çapında 100’ün üzerinde ülkede geçerliliği bulunan The Business and Technology Education Council (BTEC) Yönetim ve Liderlik Sertifikası’nın da sahibi oldu.

Mezuniyet töreninde, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Awatef Sulaiman Al-GHunnaim, Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Alzawawi, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, Kuveyt Üniversitesi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Direktörü Bader Albusairi, Kuveyt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Amani Buqammaz ve BÜYEM Müdürü Tamer Atabarut’un yanı sıra, proje yetkilileri ve öğrenciler hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ebru ÖzdemirKuveyt'in Mühendis KızlarıLimak
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