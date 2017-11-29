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lifecell LLC Ukrayna'da 4G ihalesine katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC ile Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan 4G ihalesine katılma kararı aldı. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz...

lifecell LLC Ukrayna'da 4G ihalesine katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC ile Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan 4G ihalesine katılma kararı aldı. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz...

29 Kasım 2017 Çarşamba 23:11
lifecell LLC Ukrayna'da 4G ihalesine katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC ile Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan 4G ihalesine katılma kararı aldı.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna'da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması kararını almıştır." denildi.


Anahtar Kelimeler:
Turkcell
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