lifecell LLC Ukrayna'da 4G ihalesine katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC ile Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan 4G ihalesine katılma kararı aldı.
29 Kasım 2017 Çarşamba 23:11
İSTANBUL (AA) - Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC ile Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan 4G ihalesine katılma kararı aldı. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz...
İSTANBUL (AA) - Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC ile Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan 4G ihalesine katılma kararı aldı.