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Limak Filarmoni, 8 ilde konser verecek

- Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, 6 Aralık'ta Bursa'da başlayacağı Türkiye turnesi kapsamında, sırasıyla İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir ve Trabzon'da sahne alacak

Limak Filarmoni, 8 ilde konser verecek

- Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, 6 Aralık'ta Bursa'da başlayacağı Türkiye turnesi kapsamında, sırasıyla İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir ve Trabzon'da sahne alacak

21 Kasım 2017 Salı 13:41
Limak Filarmoni, 8 ilde konser verecek

İSTANBUL (AA) - Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren konserlerini 8 ilde daha verecek.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, çok sesli müziğin tanınması ve sevilmesi için çıktığı yolda ilk konserlerini geçen ay Ankara ve İstanbul'da veren Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren konserlerini Türkiye'ye yaymak için harekete geçti.

Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, 6 Aralık'ta Bursa'da başlayacağı Türkiye turnesi kapsamında, sırasıyla İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir ve Trabzon'da sahne alacak.

Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestranın şefliğini ise yine Rengim Gökmen üstlenecek.

Dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu'ndan, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına kadar yüzlerce kez sahnelerde başrolde yer alan Karahan, düzenlenecek konserlerde Zeki Müren'in hafızalardan çıkmayan "Şimdi Uzaklardasın", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve "Yaralı Gönül" gibi onlarca parçasını seslendirecek.


- İlk konser Zeki Müren'in doğduğu ilde


Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye turnesine Zeki Müren'in doğum yeri olan Bursa'daki Merinos AKKM'de, yine onun doğum günü olan 6 Aralık'ta başlayacak.

Konserler dizisi sırasıyla; 9 Aralık İzmir, 12 Aralık Antalya AKM, 16 Aralık Mersin Yenişehir Belediyesi AKM, 17 Aralık Adana Çukurova Kongre Merkezi, 19 Aralık Gazintep Mavera Kongre Merkezi, 22 Aralık Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 8 Ocak Eskişehir ve 10 Ocak Samsun ile devam edecek. Turne, 13 Ocak'ta Trabzon konseri ile son bulacak.

Limak Vakfı çatısı altında kurulan ve tamamı profesyonel 70 müzisyenden oluşan Limak Filarmoni Orkestrası'nın konser gelirleri Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen farklı sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.


- "Hedefimiz çok sesli müzik izleyicisi oranını artırmak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Karahan, opera ve klasik müzik alanında Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Limak tarafından kurulan Filarmoni Orkestrası'nın çok önemli bir adım olduğunu ve benzer projelerle Türkiye'nin kısa süre içinde dünya operaları ile yarışacak seviyeye geleceği kanısındayız. Bizim projedeki çıkış noktamız da bu oldu. Ülkemizdeki klasik müzik ve çok sesli müzik izleyicisi oranını artırmak ve bu zenginliği çok daha geniş kitlelere yaymak hedefiyle yola çıktık. Limak Filarmoni Orkestrası gün gelecek dünyaca ünlü Orkestra Şefi Barenboim’i getirip Şostakokoviç de çalacak, Zeki Müren şarkılarını da yorumlayacak. Evrensel müziğe kendi yerli ezgilerimizle katkıda bulunacağız."

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Limak
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