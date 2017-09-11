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Lukoil ve Miller Holding'ten enerjide iş birliği

ANKARA (AA) - Rus enerji şirketi Lukoil, Çanakkale ve çevresinde akaryakıt pazarında hizmet veren Miller Holding ile anlaştığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Miller Holding'in ilk etapta Çanakkale’de hizmet veren 6 akaryakıt istasyonunu...

Lukoil ve Miller Holding'ten enerjide iş birliği

ANKARA (AA) - Rus enerji şirketi Lukoil, Çanakkale ve çevresinde akaryakıt pazarında hizmet veren Miller Holding ile anlaştığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Miller Holding'in ilk etapta Çanakkale’de hizmet veren 6 akaryakıt istasyonunu...

11 Eylül 2017 Pazartesi 12:12
Lukoil ve Miller Holding'ten enerjide iş birliği

ANKARA (AA) - Rus enerji şirketi Lukoil, Çanakkale ve çevresinde akaryakıt pazarında hizmet veren Miller Holding ile anlaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Miller Holding'in ilk etapta Çanakkale’de hizmet veren 6 akaryakıt istasyonunu işletecek Lukoil’in bayi sayısının da böylece ülke genelinde 600’e çıkacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, bu yıl 50. yılını kutlayan holdingin bu çerçevede Ege ve Trakya bölgelerinde akaryakıt satışlarında yüzde 10 indirim uygulamayı planladığını kaydetti.

Mildon, Lukoil'in sadece Türkiye'de değil, tüm dünya genelinde 20’den fazla ülkede akaryakıt istasyonlarıyla perakende hizmeti verdiğini vurgulayarak, "Yeni bir marka ve aynı zamanda da bir dünya devi ile böyle bir ortaklık kurduğumuz için oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Günlük üretim miktarı 2,2 milyon varil ile dünyanın önemli enerji şirketlerinden biri olan Lukoil'in Türkiye Üst Düzey Yöneticisi Arash Repac da Miller Holding ile ortaklığın stratejik bir hamle olduğunu belirterek, "Türkiye, Lukoil için son derece önemli bir lokasyon ve aynı zamanda önemli bir pazar. Dolayısıyla yatırımlarımız katlanarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Repac, bu transferden dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Türkiye'deki yatırımlarımız devam edecek bundan herkes emin olabilir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Enerji AnlaşmasıMiller HoldingRus Enerji şirketi Lukoil
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