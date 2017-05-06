Lüks araç uyanıklarına getirilen af, sonradan görme zenginleri mutlu etti

ALAN DA SATAN DA BİLİYOR!

Akın: Araçlar ekonomiye kazandırılacak

‘Şüphelenen araç sahipleri kontrolleri gerçekleştirmeli’

Yurt dışından '0 KM' gösterilerek getirilen, ancak 2. el olduğu daha sonra ortaya çıkan sonradan görme uyanık zenginler için çıkarılan vergi affı, satılmayı bekleyen 50 bin kadar lüks araç için umut oldu.Piyasa fiyatının neredeyse yarı fiyatına satılan, ruhsatına 0 KM araç olarak işlenen araçların, 2. el olduğunu alan da satan da bilmesine rağmen, Gümrük Birliği mevzuatına aykırı olarak ithal edilen araçlar için 31 Temmuz'a kadar süre verilmişti.Gümrük Birliği mevzuatlarına aykırı olarak ithal edildiğini alıcı ve satıcının bildiği lüks araçların sayısının 50 bini bulduğu ifade ediliyor.Yurt dışından sıfır araç olarak getirilen, ancak ikinci el oldukları tespit edildikten sonra el konulan ithal lüks otomobillere vergi affı açıklandı., “31 Temmuz’a kadar faydalanılabilecek afla birlikte otoparklarda bekleyen veya el konulma tehdidi yaşayan lüks araçlar ekonomiye kazandırılacak. Bu anlamda olumlu bir adım atıldığını düşünüyoruz” dedi.çerçevesinde ikinci el motorlu taşıtların ithalatına kısıtlamalar getirilmişti. Bu çerçevede sıfır olarak yurt dışından getirilen ancak ikinci el oldukları tespit edilen veya ÖTV’nin eksik ödendiği gerekçesiyle yüzlerce lüks otomobile el konulmuştu.Yürürlüğe giren 6770 Sayılı Torba Yasa ile birlikte 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na geçici maddeler eklenerek önemli adımlar atıldı.Düzenleme ile birlikte el konulan araçlar, getirildikleri dönemdeki fiyatı üzerinden hesaplanarak ödenen ÖTV’nin yüzde 25’i ödenerek geri alınabilecek. Henüz el konulmamış durumdaki araçlar ise ÖTV’nin yüzde 15’ini ödeyerek el konulma tehdidinden kurtarılmış olacak. Yaklaşık 50 bini aşkın aracı kapsayan bu fırsattan 31 Temmuz’a kadar başvuru yapan ve belirtilen oranda ÖTV’yi başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödeyenler yararlanabilecek.Konuyu değerlendiren KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Emrah Akın, “Hiçbir şeyden haberi olmayan ancak eksik ödenen ÖTV sebebiyle yıllardır araçlarına el konulan veya el konulma tehdidi yaşayan otomobil sahiplerinin sorunu uzun süredir gündemde yer alıyordu. Son alınan kararla birlikte yıllardır otoparklarda bekleyen binlerce lüks araç -devlete ilave gelir de sağlanarak- ekonomiye tekrar kazandırılacak” dedi.Benzer mağduriyetlerin tekrarlanmaması adına, otomobil ithalatında gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemi ile ve otomobil alacakların yetkili ve güvenilir bayileri tercih etmeleri gereğinin altını çizen Akın, “Ayrıca otomobillerine henüz el konulmasa da araçlarının gerekli vergiler ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edildiğinden şüphelenen taşıt sahiplerin de durumlarını kontrol etmelerinin ve olumsuz bir durum tespit ettikleri takdirde gerekli ÖTV’yi ödeyerek bu imkandan faydalanmalarının yararlı olacağını hatırlatmak isterim” yorumunu yaptı.