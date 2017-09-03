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Mağazalar, marketler, ünlü markalar tüketiciyi kandırıyor

Tüketici, ünlü markaların da aralarında bulunduğu çok sayıda uyanık mağazanın ve marketin kurduğu indirim tuzaklarına düşürülüyor.

Mağazalar, marketler, ünlü markalar tüketiciyi kandırıyor

Tüketici, ünlü markaların da aralarında bulunduğu çok sayıda uyanık mağazanın ve marketin kurduğu indirim tuzaklarına düşürülüyor.

03 Eylül 2017 Pazar 14:17
Mağazalar, marketler, ünlü markalar tüketiciyi kandırıyor

Mağazalar, marketler, ünlü markalar tüketiciyi kandırıyor


Tüketiciyi yüksek oranda indirim vaadiyle kandıran mağazalar, marketler ve ünlü markalar, denetim boşluğunu sonuna kadar kullanarak halkın sırtından milyonlarca liralık haksız kazanç sağlıyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, vitrinlerdeki etiket ve reklam oyunlarıyla tüketicinin aldatıldığını söyledi. Hekimci, "Yapılan indirimler, gerçek oranları yansıtmıyor. Önce bindiriyorlar, sonra indiriyorlar. 'Tasfiye nedeniyle' indirimli satış yaptığını açıklayan bazı mağazalar nedense yıllardır kapanmıyor!" uyarısında bulundu.

NEDENSE YILLARDIR KAPANMIYORLAR


Hekimci, Bayram nedeniyle Ankara'da yaptıkları kısa bir gözlem sonucu uygulamada ilgili yasal mevzuata hemen hiç uyulmadığının kaydetti. Yapılan indirimlerin gerçek oranları yansıtmadığını belirten Hekimci, "Önce bindiriyor, sonra indiriyorlar. 'Tasfiye nedeniyle'  indirimli satış yaptığını açıklayan bazı mağazalar, nedense yıllardır kapanmıyor. İndirimli satışlarda ayıplı mallar çıktığı takdirde satıcılar bunları indirimli olduğu gerekçesiyle geri almak istemiyor. İndirim günlerine özel ucuz, ama kalitesiz mal üretiliyor. Vatandaş 'bugün indirimli aldığı bir ürünün fiyatı bir gün sonra yarı yarıya düştüğü için 'kendimi aldatılmış hissediyorum' diye tüketici derneklerine şikayete geliyor. Bu şekilde hem tüketici, hem de dürüst satıcı mağdur ediliyor" dedi.

Piyasada yeterli denetimin olmaması nedeniyle tüketicilerin etiket ve reklam oyunları ile aldatılmaya çalışıldığını belirten Ferda Hekimci, "Yüzde 90'a varan', 'yüzde 50 artı 50 ' şeklinde reklamlarla yapılan yüzde oyunları ile tüketicinin aklı karıştırılıyor. Tüketicinin daha fazla mağdur olmaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Vatandaşlar, etiketleri iyi okusun, indirimli satışlar ve etiket ile ilgili sorunları tüketici dernekleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve ilgili odalara bildirsin" dedi.

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, yaz sezonunun bitmesi nedeniyle indirimli satışların çoğaldığına dikkat çekerek tüketicileri uyardı.

Hekimci yaptığı açıklamada, mağaza vitrinlerine asılan indirimli satış reklamları ile ve etiketlerin bir çoğunun kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

Hekimci, yürürlükte olan '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' gereğince çıkartılan Fiyat Etiketleri Yönetmeliği'nin getirdiği yasal zorunlulukları bazı istisnalar dışında hemen hiç bir satıcı sağlayıcının uygulamadığını vurguladı.
Hekimci, "Perakende satışa sunulan malların üzerinde veya ambalajlarında etiket bulunması gerekir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Burada tüketici indirimden önceki fiyatı mutlaka satıcıya sormalıdır. İndirimden önceki fiyatının sorulması ve buna ilişkin olarak belge istenmesi tüketici hakkıdır" dedi.

TÜKETİCİ ETİKETLERİ İYİ OKUSUN

Ferda Hekimci, vitrinlerde 'yüzde 90'a, yüzde 70'e, yüzde 50'ye varan' şeklinde reklamların yer aldığını, ancak teşhir edilen her üründe etiketin olmadığını, hangi fiyattan ne kadar indirildiğinin bilinmesinin de olanaksız olduğunu kaydetti, "Vatandaş indirimli satış reklamlarındaki aldatıcı hususları Reklam Kurulu'na, veya federasyonumuza bağlı tüketici derneklerine bildirsin" dedi.


Hekimci, tüketicilere etiketleri iyi okumaları tavsiyesinde de bulunarak, indirimli satışlar, fiyat ve etiket uygulamaları ile bunların izlenmesi konusunda başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere, belediyelerle ayrıca ilgili odaların kanunen görevli olduğunu hatırlattı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye, tüketicileri ise bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde durumu yetkililere bildirmeye çağırdı.

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