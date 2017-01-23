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23 Ocak 2017 Pazartesi 13:05

Malatya’da lüks taksi krizi

  ÖTV muafiyeti ile Malatya’da çalışan taksiciler özel lüks araç alarak hizmetlerine devam etmek istediler.Ancak bu farklı ve güzel düşünce yüzünden araçlarına müşteri bulamaz oldular.

Malatya'da lüks taksi krizi
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Malatya’da lüks taksi krizi
   ÖTV muafiyeti ile Malatya’da çalışan taksiciler özel lüks araç alarak hizmetlerine devam etmek istediler.Ancak bu farklı ve güzel düşünce yüzünden araçlarına müşteri bulamaz oldular.
   Halk lüks araçları görünce bunun taksimetre fiyatları da farklıdır diye eski model araçlara yönelmesi şaşkınlık yarattı.Malatya’lı taksi şoförü Mehmet Özer, ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini belirterek, şöyle dedi:24"Bir mağazaya girdiğimizde mağazanın vitrininin güzel, albenili olması o mağazaya girmeyi sağlıyor. Bizd e bundan ekmek yediğimiz için lüks kavramında milletimize daha kaliteli ve daha konforlu bir hizmet vermek için böyle bir girişimde bulunduk. Ancak, herkes lüks taksilerdeki tarifeyi pahalı zannediyor. Vatandaş taksimize binmeye çekiniyor. Lüks takside de diğer taksilerde de tarife aynı. 2-3 arkadaş otobüse binerken ödedikleri parayla bizim araçlara binip yolculuk edebilir. Ama halkımız biraz tedirgin. Bizim araçlarımız ile diğer araçlardaki taksimetre fiyatı aynı. Bu aracımın normal fiyatı 226 bin lira. 80 bin lira indirimle elimize geçti. Alt segmentten üst segmentte 20-80 bin lira indirim bütün araçlarda oldu. 2'nci el fiyatına sıfır araç almış olduk.”
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Anahtar Kelimeler
Malatya TaksicilerLüks Taksi
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