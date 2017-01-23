Malatya’da lüks taksi krizi

ÖTV muafiyeti ile Malatya’da çalışan taksiciler özel lüks araç alarak hizmetlerine devam etmek istediler.Ancak bu farklı ve güzel düşünce yüzünden araçlarına müşteri bulamaz oldular.Halk lüks araçları görünce bunun taksimetre fiyatları da farklıdır diye eski model araçlara yönelmesi şaşkınlık yarattı.Malatya’lı taksi şoförü Mehmet Özer, ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini belirterek, şöyle dedi