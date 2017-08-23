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Maldivler'in en modern hastanesi Turmaks'tan

İSTANBUL (AA) - Turmaks İnşaat, Maldiv Adalarının en modern hastanesinin inşaatını tamamladı. Şirketin açıklamasına göre, Turmaks İnşaat, 2 yıl önce başladığı Tree Top Hastanesi inşaatını bitirdi. Maldivler'in Hulhumale adasına...

Maldivler'in en modern hastanesi Turmaks'tan

İSTANBUL (AA) - Turmaks İnşaat, Maldiv Adalarının en modern hastanesinin inşaatını tamamladı. Şirketin açıklamasına göre, Turmaks İnşaat, 2 yıl önce başladığı Tree Top Hastanesi inşaatını bitirdi. Maldivler'in Hulhumale adasına...

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
Maldivler'in en modern hastanesi Turmaks'tan

İSTANBUL (AA) - Turmaks İnşaat, Maldiv Adalarının en modern hastanesinin inşaatını tamamladı.

Şirketin açıklamasına göre, Turmaks İnşaat, 2 yıl önce başladığı Tree Top Hastanesi inşaatını bitirdi.

Maldivler'in Hulhumale adasına yapılan ve toplam 30 bin metrekare inşaat alanına sahip komplekste 20 bin metrekarelik, 180 yataklı, tam donanımlı bir hastaneye ve refakatçilerin kullanımına yönelik 10 bin metrekarelik otel binası bulunuyor.

Turmaks tarafından tüm donanımı tamamlanarak anahtar teslim olarak inşa edilen ve ülkenin iklim koşullarına uygun olarak mimarisi planlanan hastane, çelik yapı üzerine giydirme cephe sistemleri kullanılarak inşa edildi.

Tamamına yakını Türkiye'den ihraç edilen malzemelerle tamamlanan hastane, Güney Doğu Asya ülkelerindeki en modern hastanesi olma özelliğine sahip.


- "Hastane tam donanımlı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turmaks Genel Müdürü Ali Kemaloğlu, hastanede 1 tanesi kalp kateterizasyonu için özel olarak yapılandırılmış 6 adet ameliyathane bulunduğunu belirterek, "Ayrıca yoğun bakım üniteleri, doğumhaneler, yeni doğan servisi, 10 makina kapasiteli bir diyaliz merkezi, MR, CT ve Mamography ünitelerini de içine alan tam donanımlı radyoloji bölümü, kemoterapi ünitesi, son teknolojiye sahip laboratuvarlar, check-up merkezi, poliklinikler mevcut." ifadelerini kullandı.

Kemaoğlu, hastanede çok sayıda suit hasta odası ve VIP odaların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Turmaks
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