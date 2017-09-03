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Manisa Ovası'nda üzüm kurutma zamanı

Dünyada en fazla çekirdeksiz kuru üzüm üretilen yer olan Manisa'da üreticinin bağlardan kestiği üzümler, kurutma alanlarına serilmeye başlandı.

Manisa Ovası'nda üzüm kurutma zamanı

Dünyada en fazla çekirdeksiz kuru üzüm üretilen yer olan Manisa'da üreticinin bağlardan kestiği üzümler, kurutma alanlarına serilmeye başlandı.

03 Eylül 2017 Pazar 15:56
Manisa Ovası'nda üzüm kurutma zamanı

MANİSA (AA) - Zekeriya Güneş - Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Manisa'da bağlardan kesilen üzümler, ovadaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı.

Manisa'da 800 bin dekara yakın alanda ortalama 300 bin ton üretilen çekirdeksiz kuru üzüm, İngiltere, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere 90'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan kuru üzüm için ağustos ayıyla birlikte bağlarda yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor.

Yağmur yağması ihtimaline karşı başında gece gündüz nöbet tutulan kurutma sergilerindeki üzümler iki haftada ihracata uygun standarda geliyor.

Buradan üzüm işleme ve paketleme tesislerine gönderilen üzümler, ağırlıklı olarak gıda sanayisinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm üreticilerinin eylül ayı boyunca gece gündüz çalışarak ürününü yağmurlar gelmeden kurutacağını belirtti.

Üreticinin bayramda da çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Kaçire, "Hava şartları iyi olursa eylül sonuna kadar kurutma devam eder. Bu yıl verimli bir sezon geçiriyoruz. Çiftlerimizin kilogram başına 5 liralık fiyat beklentisi var. Çünkü üzümün girdi maliyeti çok yüksek. Üretici yıl boyu verdiği emeğin de karşılığını almak istiyor. Bu sene inşallah üzüm fiyatını 5 liranın altına düşürmeyiz."

Çamköy Mahallesi’nde üzüm üretimi yapan Halil Başkentli, ilk kestikleri üzümleri kuruttuklarını belirterek, verim ve kaliteden memnun olduklarını ifade etti.

Kuru üzümün yeteri kadar tanıtılamadığını söyleyen Başkentli, "Anadolu’da hiç kuru üzüm yememiş vatandaşlarımız var. Ulusal kanallarda kuru üzümün kamu spotu şeklinde yayınlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Okullarda kuru üzüm dağıtımına devam edilmesi gerektiğini söyleyen Başkentli, üreticinin pazarlama sorununun çözümü için tarım satış kooperatiflerinin daha aktif rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Manisa OvasıSultaniyeüzüm
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