Marka iletişimine 4 milyon TL harcadı, Türk Döneri'ni dünya markası yaptı

30. yılına girerken, sektörün amiral gemisi olma özelliğini, yürüttüğü reklam kampanyası sayesinde, liderliğini pekiştirdi.Son kampanyasını yeni yatırımlarla taçlandıran, 2018 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.Bereket Döner 2017 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçlarını ve büyüme stratejilerini İzmir'de düzenlediği "Geleneksel" zirvesinde bayileri ile paylaştı. Toplantıda konuşan Bereket Döner CEO'su, sektöre kalıcı yenilikler getirdiklerini söyledi.4 milyon liralık reklam ve tanıtım yatırımı ileyürüttüğü ilk reklam kampanyasıyla satışlarını yüzde 50, bununla birlikte tüm grup şirketleri dahil olmak üzere büyüme çapını da yüzde 20 arttırdı.ilk kez tüketici ile doğrudan iletişim kurmalarına rağmen, doğru ve hızlı etkileşim sağladıklarını ve hatta müşteri profillerini de zenginleştirdiklerini belirterek, şirketin 30. yılını daha da büyük başarılarla taçlandıracaklarını söyledi.Emek 2017 için belirlenen hedeflere kilitlendiklerini ve 2018'e hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi.30 yılımızla birlikte 4 milyon liralık tanıtım yatırımı önümüzdeki günlerde sürdürülebilir iletişim yatırımlarımızın başlangıcı. Ekonomideki büyümeye paralel olarak inovasyon için de yeni yatırımlarımız gelecek. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada markamızın bilinirliliğini artıracağız. Liderlik genlerimizde var. Türk Dönerinin Dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olarak kampanyamız sadece'e değil, sektöre de hızlı bir soluk getirdi. Marka iletişim çalışmalarımızı sürdürürken çok sayıda franchise ve master franchise sözleşmelerine de imza attık. Gücümüzü lezzetimizden, ürünlerimizin kalitesinden alıyoruz. Yeni şubelerimiz, yeni lezzet duraklarımızla Bereket Döner Ailesi daha da genişleyecek."Şirketinson dönemde akılda kalıcı en iyi reklam filmi ile Bereket Döner Markası'nın yürüttüğü kampanya hakkında bilgi verdi. kampanya süresinde hem kamuoyundan hem de sektörden olumlu dönüşler aldıklarını belirterek "Reklamın sıcaklığı herkesi kucakladı. Annelerin desteği gurur kaynağımız oldu. Ürünlerimize aile sıcaklığı, ve anne lezzeti ile harmanladık. Mesajımız tüketici tarafından iyi okundu" dedi.. Yılmazer açıklamasında şu bilgileri verdi:"Yeni reklam filmi ve tanıtım kampanyamızla hem yatırımcımızdan hem de tüketiciden tam not aldık. Reklam kampanyamızla birlikte Bereket Döner'in lezzetli ürünlerini, kaliteli ve güvenli hizmeti bir arada deney imleyentüketicinin tepkisi de oldukça olumlu oldu. Kampanyalı ürün satışlarımızda yüzde 50 oranında artış sağladık. Bu yoğun rekabet ortamı ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda bunun oldukça önemli bir başarı olduğu açıktır. Artık sahada daha aktif satış ve tanıtım kampanyaları gerçekleştirerek bu iletişimi sürekli kılacağız. Tüketiciyle kurduğumuz yoğun iletişimde markamız ve ürünlerimize olan güveni gördük. Sorumluluğumuz daha da arttı."