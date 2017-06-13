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Ekonomi:
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13 Haziran 2017 Salı 12:53

Marka iletişimine 4 milyon TL harcadı, Türk Döneri'ni dünya markası yaptı

Marka iletişimine yılın ilk 4 ayında 4 milyon TL tanıtım yatırımı yapan Bereket Döner, TÜRK Dönerini dünyaya taşıyor.  

Marka iletişimine 4 milyon TL harcadı, Türk Döneri'ni dünya markası yaptı
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Marka iletişimine 4 milyon TL harcadı, Türk Döneri'ni dünya markası yaptı
 
 
 

 
Bereket Döner 30. yılına girerken, sektörün amiral gemisi olma özelliğini, yürüttüğü reklam kampanyası sayesinde, liderliğini pekiştirdi. 
 
Son kampanyasını yeni yatırımlarla taçlandıran Bereket Döner, 2018 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. 
 
Bereket Döner 2017 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçlarını ve büyüme stratejilerini İzmir'de düzenlediği "Geleneksel Bereketli Buluşmalar" zirvesinde bayileri ile paylaştı. Toplantıda konuşan Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, sektöre kalıcı yenilikler getirdiklerini söyledi.
 
EMEK: KALİTEYE LEZZET KATTIK
 
4 milyon liralık reklam ve tanıtım yatırımı ile Bereket Döner, yürüttüğü ilk reklam kampanyasıyla satışlarını yüzde 50, bununla birlikte tüm grup şirketleri dahil olmak üzere büyüme çapını da yüzde 20 arttırdı. 

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek ilk kez tüketici ile doğrudan iletişim kurmalarına rağmen, doğru ve hızlı etkileşim  sağladıklarını ve hatta müşteri profillerini de zenginleştirdiklerini belirterek, şirketin 30. yılını daha da büyük başarılarla taçlandıracaklarını söyledi.
 
 
Emek 2017 için belirlenen hedeflere kilitlendiklerini ve 2018'e hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi.
 
LİDERLİK GENLERİMİZDE VAR
 
30 yılımızla birlikte 4 milyon liralık tanıtım yatırımı önümüzdeki günlerde sürdürülebilir iletişim yatırımlarımızın başlangıcı. Ekonomideki büyümeye paralel olarak inovasyon için de yeni yatırımlarımız gelecek. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada markamızın bilinirliliğini artıracağız. Liderlik genlerimizde var. Türk Dönerinin Dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olarak kampanyamız sadece Bereket Döner'e değil, sektöre de hızlı bir  soluk getirdi. Marka iletişim çalışmalarımızı sürdürürken çok sayıda franchise ve master franchise sözleşmelerine de imza attık. Gücümüzü lezzetimizden, ürünlerimizin kalitesinden alıyoruz. Yeni şubelerimiz, yeni lezzet duraklarımızla Bereket Döner Ailesi daha da genişleyecek."
 
EN İYİ REKLAM FİLMLERİ ARASINDA GÖSTERİLDİ
 
Şirketin Global Marka Danışmanlığını yürüten Buket Yılmazer son dönemde akılda kalıcı en iyi reklam filmi ile Bereket Döner Markası'nın yürüttüğü kampanya hakkında bilgi verdi. kampanya süresinde hem kamuoyundan hem de sektörden olumlu dönüşler aldıklarını belirterek "Reklamın sıcaklığı herkesi kucakladı. Annelerin desteği gurur kaynağımız oldu. Ürünlerimize aile sıcaklığı, ve anne lezzeti ile harmanladık. Mesajımız tüketici tarafından iyi okundu" dedi.. Yılmazer açıklamasında şu bilgileri verdi:
 
TAM NOT ALDIK

"Yeni reklam filmi ve tanıtım kampanyamızla hem yatırımcımızdan hem de tüketiciden tam not aldık. Reklam kampanyamızla birlikte Bereket Döner'in lezzetli ürünlerini, kaliteli ve güvenli hizmeti bir arada deney imleyen 
tüketicinin tepkisi de oldukça olumlu oldu. Kampanyalı ürün satışlarımızda yüzde 50 oranında artış sağladık. Bu yoğun rekabet ortamı ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda bunun oldukça önemli bir başarı olduğu açıktır. Artık sahada daha aktif satış ve tanıtım kampanyaları gerçekleştirerek bu iletişimi sürekli kılacağız. Tüketiciyle kurduğumuz yoğun iletişimde markamız ve ürünlerimize olan güveni gördük. Sorumluluğumuz daha da arttı."

 
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