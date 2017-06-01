Markafoni kapandı

Ülkemizde 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni, bugün web sitelerinde yaptıkları duyuruyla kapandıklarını açıkladı.Sitede yayımlanan mesajda, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda kârlılık sağlanamadığı belirtilirken, bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortamın sebep olduğuna yer verildi.
Markafoni internet sitesinden yaptığı açıklamada, şöyle denildi:" Sevgili Müşterilerimiz, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle markafoni sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Kurulmuş olduğumuz 2008 yılından itibaren bize göstermiş olduğunuz deste kve güven için hepinize teşkkür ederiz. 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alacağınız ürünlere ilişkin olarak sevkiyatlarımız devam etmektedir. Henüz sevk edilmemiş siparişleriniz ve iadelerinizle ilgili mevzuata uygun olarak standart işleyişimiz çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir. Siparişleriniz ve iadelerinizin takibi ile ilgili işlemlerinizi web sitemizin "siparişlerim" sayfasından yapabilir, her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi mail olarak iletebilirsiniz"