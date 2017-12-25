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Medicana'dan iyot eksikliği uyarısı

- Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Top: - "İyot eksikliği, erişkinlerde guatr (tiroid bezinin büyümesi) ve hipotiroidiye (tiroid hormon düzeyinin düşüklüğü) neden oluyor. Gebelerde günlük iyot ihtiyacı artıyor. İyot eksikliği, hem anne hem de fetus (anne karnındaki çocuk) için tıbbi problemlere neden olabiliyor"

Medicana'dan iyot eksikliği uyarısı

- Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Top: - "İyot eksikliği, erişkinlerde guatr (tiroid bezinin büyümesi) ve hipotiroidiye (tiroid hormon düzeyinin düşüklüğü) neden oluyor. Gebelerde günlük iyot ihtiyacı artıyor. İyot eksikliği, hem anne hem de fetus (anne karnındaki çocuk) için tıbbi problemlere neden olabiliyor"

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:38
Medicana'dan iyot eksikliği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihan Top, "İyot eksikliği, erişkinlerde guatr (tiroid bezinin büyümesi) ve hipotiroidiye (tiroid hormon düzeyinin düşüklüğü) neden oluyor. Gebelerde günlük iyot ihtiyacı artıyor. İyot eksikliği, hem anne hem de fetus (anne karnındaki çocuk) için tıbbi problemlere neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan yazılı açıklamada, iyot eksikliğinden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cihan Top, iyot eksikliği ile tiroid hastalıkları arasında yakın bir ilişki olduğunu belirterek, "İyot eksikliği durumunda tiroid bezinde hormon sentezinde değişiklik oluşuyor. Tiroid hormon sentezi, daha aktif olan T3 tarafına kayıyor. TSH etkisi ile tiroid bezinin iyot yakalama ve tiroglobin sentez kabiliyeti artıyor. Tiroid bezinden tiroid hormon salınımı artıyor ve bez, iyodu daha elektif olarak kullanıyor. İyot eksikliği durumunda tiroid bezinde tipik olarak iyot dönüşümü artıyor, kolloid birikimi azalıyor ve sentezlenen hormon hızla kana karışıyor." ifadelerini kullandı.

İyot eksikliğinin, erişkinlerde guatr (tiroid bezinin büyümesi) ve hipotiroidiye (tiroid hormon düzeyinin düşüklüğü) neden olduğunu aktaran Top, şunları kaydetti:

"Gebelerde günlük iyot ihtiyacı artıyor. İyot eksikliği, hem anne hem de fetus (anne karnındaki çocuk) için tıbbi problemlere neden olabiliyor. Vücutta iyot eksikliği, başta guatr olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor. Erken dönemde iyot eksikliği herhangi bir belirti vermezken, daha ileri evrede hipotiroidiye neden olduktan sonra halsizlik, ciltte kalınlaşma ve kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, soğuğa tahammülsüzlük, adet düzensizlikleri, kabızlık, kilo artışı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, duygu durumunda dalgalanmalar, dolaşım ve solunum yetersizliği bulguları görülebiliyor."


- "2 gram tuz ile bu ihtiyaç sağlanabiliyor"


Prof. Dr. Cihan Top, erişkinlerde günlük iyot ihtiyacının 150 mikrogram, gebe ve süt veren annelerde ise bu ihtiyacın arttığını ve 250-300 mikrogram civarında olduğunu belirterek, "Bir gram iyotlu tuzdaki iyot miktarı 70 mikrogram. Yani 2 gram tuz ile bu ihtiyaç sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

İyotun uçmaması için iyotlu tuzun ambalajı içinde tüketilmesi ya da nemli olmayan serin ortamlarda, ışık geçirmeyen koyu renkli kapalı kaplarda saklanması gerektiğini bildiren Top, yemeklere tuz ilavesinin, yemek ocaktan alınmadan hemen önce ya da sofrada yapılması gerektiğini vurguladı.

Top, "Pişirilirken yemeğe katılan tuzdaki iyot etkinliğini kaybeder. Tuz, ambalajı dışında açıkta bırakılırsa tuzdaki iyot uçar ve yok olur." ifadelerini kullandı.

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Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihan Top
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