Memduh Türkoğlu: Konut Fiyatlarında Düşüş Olmayacak

‘Talepte azalma olmayacaktır’

Peşinatsız konut kolaylığı

, 2017 yılı konut fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Türkoğlu “Metrekare fiyatları üzerinden değerlendirmek gerekirse 2017 yılında emlak piyasalarında yüzde 20 artışlar yaşanabilir” açıklamasında bulundu.İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen, sektörün 200’den fazla sektörü de ayakta tuttuğunu söyledi. Türkoğlu sözlerine şunları ekledi: “Türkiye'de konut sektörü ekonomik güçlenmeyle direk alakalı olduğundan konut fiyatlarında düşüşler yaşanacağını şimdilik öngörmüyorum.”Konut satışlarındaki taleple alakalı da değerlendirme de Hane halkının ekonomik gücü ve finans sektörünün sağlam olması talep tarafında azalma olmayacağını işaret ediyor. 2016’nın son çeyreği ile başlayan 2017’nin ilk çeyreğinde devam eden döviz kurundaki artışların da kalıcı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla inşaat maliyetlerini açıktan etkilediği aşikar. Metrekare fiyatları üzerinden değerlendirmek gerekirse 2017 yılında emlak piyasalarında yüzde 20 artışlar yaşanabilir.Sağladıkları kolaylık ve imkânlar ile her zaman yatırımcılardan yana olduklarına vurgu yapan Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu “ Ağustos 2017’de kapılarını açacak olan Benevre Beytepe bir yandan konforlu bir yaşamın kapılarını aralarken bir yandan da yatırımcının cebini düşünüyor. Peşinatı teslimde öde mottosuyla yola çıkarak, yatırımcının sıkıntıya düşmeden konut sahibi olmasının önünü açıyoruz. 0.80 ‘den başlayan faiz oranları da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için sunduğumuz güzel bir imkân. Kullandığımız bu uygun faiz oranlarının yanı sıra, sunduğumuz kira ve aidat garantisi imkânı da konut sahibi olacak vatandaşlarımızın geleceğe olan yatırımlarını güçlendirecek” diye konuştu.