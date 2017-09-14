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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri değiştirmedi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri değiştirmedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:19
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İSTANBUL (AA) - TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit bırakıldı.

"İktisadi faaliyetteki toparlanma güç kazandı"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği belirtilerek, "İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmelerin, fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğuna işaret edilen duyuruda, bu çerçevede Kurul'un, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Muhabir: Belgin Yakışan

Anahtar Kelimeler:
EkonomiFaizFaiz OranlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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