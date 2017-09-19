MESA 2017’de 6 milyar liralık 8 projeye imza attı



MESA, 2017 yılını hedeflediği gibi yeni ve özgün 8 projesi ile tamamlıyor. Yeni projeleri ile toplam 6 milyar liralık değer yaratan MESA, sağladığı 3 bin kişilik istihdam rakamını ise projeleri ve satış ofisleri ile kısa sürede 5 bin ve üzerine çıkarmayı planlıyor. İstanbul, Ankara ve Bodrum’da yer alan yeni MESA projeleri 2017’nin son çeyreğinde ard arda gerçekleştireceği lansmanlarla damgasını vurmaya hazırlanırken, 2018’e de yeni proje lansmanları ile giriyor olacak.



50 yıla yaklaşan toprağa dokunuşu ile beraber üretim ve hizmet anlayışında koruduğu standartlarıyla yaşam markası olarak tanınan MESA, Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı ile sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu, MESA’daki mevcut gelişmeler ve yeni projelere ilişkin açıklamalar yaptı.



“Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik çok önemli”

Toplantıda Türkiye gayrimenkul sektörünün sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapan MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Sektörümüz, 200’ün üzerinde alt sektörü besleyen, 2 milyona yakın istihdam sağlayan ve çarpan etkisiyle genel ekonomiye hareketlilik getiren ülkemiz için lokomotif bir sektör. Türkiye’de yaklaşık 6 milyon konutun, depreme karşı yenilenmesi gerekiyor. Bununla birlikte ülkemizin demografik özelliklerinden kaynaklanan yıllık 500 – 600 bin konut ihtiyacı bulunuyor. Diğer bir deyişle Türkiye inşaat – gayrimenkul sektörünün yerine getirmesi gereken zorlu, uzun vadeli ve böylesine önemli bir misyonu da var” dedi.



Türkiye için böylesine önemli ve kritik bir misyonu üstlenen sektörle ilgili konuşulanların ise çoğunlukla spekülasyonlar, balon, rant iddiaları çevresinde yoğunlaştığına dikkat çeken Erhan Boysanoğlu, “Ama kimse genel bir perspektiften bakarak, sağ duyu ile böylesine önemli bir sektörün sürdürülebilirliğiyle ilgili yaklaşım sergilemiyor. Kaldı ki bu, oldukça zorlu ve hayati bir süreç. Biz, Türkiye inşaat sektöründe aile şirketlerinde bile görülmeyen 48 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Hem konut ve gayrimenkul tarafında, hem de altyapı tarafındayız. Hem taahhüt, hem de devoloper tarafındayız. Üstelik bunları hem Türkiye’de hem de yurtdışında yapıyoruz. Kurumsal bir yapımız var, konutta adı ‘kalite’ ve ‘güven’ ile anılan bir markayız, müşteri gözünde MESA’ya özel ayrıcalıklar yaşıyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen sürdürülebilirlik, halen MESA’nın gündeminin ilk sıralarında yer alır. MESA’yı yarınlara taşıyabilmek, daha uzun yıllar sonra da varlığını güçlü bir şekilde koruyabilmek bizler için halen çok çok önemli” diyerek, sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.



Erhan Boysanoğlu, konut KDV’sinde adil ve standart uygulamaya geçilmesi, sektöre ilişkin sağlıklı ve detaylı data üretilmesi, arazi sorununun giderilmesi, yeni imar düzenlemesi ve ilgili birçok detayın, bir bütün olarak ve sektörün sürdürülebilirliği açısından ele alınması gerektiğini belirtti.



MESA 8 yeni proje ile yaşamlara değer katıyor

MESA’nın 48 yılda tavizsiz bir mükemmeliyetçi yaklaşımla hayata geçirdiği 9 milyon metrekarelik bir alanda 90 binden fazla konut ile artık 4’üncü nesillere hizmet vermeye hazırlandığına vurgu yapan MESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu da, “MESA 50’nci yılına 1,5 kala, ülkemize duyduğumuz inanç ve geçmişimizden aldığımız güven ve gücümüzle her geçen yıl daha güçlü ve büyük projelere imza atmaya her birimi ile gençleşen kadromuzla daha da istekli olarak devam edeceğiz.



Bu kapsamda 2017 yılında 8 ayrı projeye imza attık. Bunlardan birinin lansmanını yaptık, büyük bölümünün birkaç ay içinde lansmanını yapacağız. Birkaçının da inşaatına başladık, ancak basın lansmanlarını yeni yılın başında gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.



2017’de 6 milyar liralık değer, 5 bin kişilik istihdam

Yeni MESA projelerinin toplamda 800 bin metrekareyi aşkın bir inşaat alanına sahip olduğunu ve tamamına yakını konut olmak üzere toplam 4.300 adet bağımsız bölümden oluşacağını belirten Mert Boysanoğlu, “Projelerimiz, tabanda yaklaşık 3.000 TL, tavanda ise 22.000 TL aralığında değişen ortalama metrekare fiyatları ile oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Bu sekiz projemiz, toplamda ise yaklaşık 6 milyar TL’lik bir büyüklük oluşturacak. Yine hali hazırda MESA personeli ve taşeronlarımız üzerinden oluşturduğumuz yaklaşık 3 bin kişilik toplam istihdam bulunuyor. Ancak birkaç ay içinde tüm projelerimizde geleceğimiz yüksek üretim düzeyi ile yarattığımız istihdam rakamı 5 bine ulaşacak. 2018 başı itibari ile ise MESA’nın yarattığı istihdam daha da yukarılara çıkacak” dedi.



İstanbul, Ankara ve Bodrum’da yeni MESA projeleri

Mert Boysanoğlu, 2017 yılında imza attıkları 8 yeni proje ile ilgili olarak da şunları söyledi:



“MESA KOZ, bu yıl lansmanını gerçekleştirdiğimiz tek proje. Toplam 280 rezidans/apart ünitesinden oluşan bu projemize gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Otel mantığı ile işletilecek olan apart ünitelerden oluşan bu projemiz şirketimiz için bu konsept ile inşa edilen ilk projemiz olacak.



Ankara Eryaman’daki projemiz MESA Göksu, 1.876 konuttan oluşuyor. Yıl bitmeden lansmanını gerçekleştireceğimiz bu projemizin yapımı ve satışı başladı.



Büyükçekmece’deki YeşilYaka projemizin elde ettiği büyük başarı ile planlamalarımızı öne çekerek komşu parselinde YeşilYaka Su projemizi hayata geçireceğiz. YeşilYaka Su projemiz 625 bin metrekareyi aşkın bir alanda, yine doğayla, yeşille, su ile iç içe 473 adet müstakil villadan oluşacak.



Beykoz’da lansman hazırlıklarını sürdürdüğümüz iki proje bulunuyor. İlki boğaz, orman ve panoramik kent manzarası ile benzersiz bir noktada yer alan butik bir proje. 80 daireden oluşuyor.



Beykoz’daki diğer projemiz de ormana komşu, kentin içinde doğayla bütünleşmiş bir proje ve 219 konuttan oluşuyor.



Bodrum’daki projemiz de villa, rezidans daireler ve butik bir otelden oluşan çok özel bir proje. Eşsiz bir doğası kendine özel sahili ve arazinin her noktasından deniz manzarasına hakim bir arazi üzerinde gerçekleştirilecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada doğal dokuyu bozmamak için çok özenli çalışıyoruz. O nedenle gecikmek pahasına da olsa her yeni ve doğru fikirde sil baştan çalışıyoruz. Bu projemizin lansmanını da 2018 başında gerçekleştireceğiz.



Maltepe’de de iki projeye imza atacağız; MESA Gökada ve MESA Cadde. E-5’in üst tarafında yer alan MESA Gökada deniz alt katlarından itibaren deniz manzarasına hakim 273 konuttan oluşan bir proje.

Maltepe’de Bağdat Caddesi üzerinde yükselecek MESA Cadde’de ise 253 konut ve 17.000 metrekare kiralanabilir alanlı bir butik AVM’den oluşuyor”.