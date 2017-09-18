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Meydan İstanbul 5M Migros mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Migros bünyesindeki yeni 5M Migros mağazası, Türkiye'nin en büyük açık alışveriş merkezi olan Meydan İstanbul AVM'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.Şirketin açıklamasına göre, açılış törenine, Anadolu Grubu,...

Meydan İstanbul 5M Migros mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Migros bünyesindeki yeni 5M Migros mağazası, Türkiye'nin en büyük açık alışveriş merkezi olan Meydan İstanbul AVM'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.Şirketin açıklamasına göre, açılış törenine, Anadolu Grubu,...

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:00
Meydan İstanbul 5M Migros mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Migros bünyesindeki yeni 5M Migros mağazası, Türkiye'nin en büyük açık alışveriş merkezi olan Meydan İstanbul AVM'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Şirketin açıklamasına göre, açılış törenine, Anadolu Grubu, Migros Ticaret AŞ ve Meydan İstanbul Yönetim kadrosu üst düzey yöneticileri katıldı. 30 bin üzeri ürün çeşidiyle hizmet verecek Meydan İstanbul 5M Migros'ta, özel kategori dünyaları oluşturuldu.

Migros'un benzersiz ve üstün Taze Dünyası'na ilave olarak farklı tasarımıyla dikkat çeken Anne-Bebek kategorisi ilk defa müşterilerin beğenisine sunuldu.

Mağazanın kişisel bakım bölümünde ise müşterilerden gelen yorumlar doğrultusunda kozmetik alanı daha geniş ve renkli kuruldu. Özel tasarımlarla atıştırmalık reyonu geliştirilen 5M Migros'un içerisinde aynı zamanda keyifli bir alışveriş molası sunan 5M Migros Cafe alanı bulunuyor. Yemek seçeneklerine ek olarak müşterilerin yanı başında, geleneksel yöntemlerle hazırlanıp pişirilen gözleme standı sunum alanında bir ilke imza atıyor.

Anahtar Kelimeler:
Migros
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