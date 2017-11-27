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Meyve ve sebzede 'havadan' 5 bin ton ihracat

Yaş sebze ve meyvede uzak pazarlara hızlı teslimat yapılarak Türk ürünlerinin pazar payının artırılması amacıyla Turkish Cargo'nun sağladığı indirimler sonrası hava kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 42 artarak 5 bin tona ulaştı.

Meyve ve sebzede 'havadan' 5 bin ton ihracat

Yaş sebze ve meyvede uzak pazarlara hızlı teslimat yapılarak Türk ürünlerinin pazar payının artırılması amacıyla Turkish Cargo'nun sağladığı indirimler sonrası hava kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 42 artarak 5 bin tona ulaştı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:32
Meyve ve sebzede 'havadan' 5 bin ton ihracat

İZMİR (AA) - Yusuf Şahbaz - Yaş sebze ve meyve sektöründe ürünlerin tüketiciye en hızlı şekilde ulaşması ve pazar payının artırılması için Turkish Cargo ile yapılan anlaşmayla devreye sokulan hava kargo uygulaması kapsamında yılın 10 ayında yaklaşık 9,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, yılın 10 ayında 1 milyar 319 milyon dolarlık yaş mevye ve sebze ihracatı yaptı.

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile mayıs ayında yaptığı anlaşma sonrası, bu ürünlerin ihracatında artış yaşandı.

Hava kargo yoluyla 10 aylık dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 5 bin tona ulaştı. Havadan gönderilen yaş sebze meyve ürünleri karşılığı 9 milyon 600 bin dolarlık döviz geliri elde edildi.

Bu yolla en fazla ihracat 1 milyon 936 bin dolarla Hong-Kong'a yapılırken, 951 bin dolarla Fransa ikinci, 947 bin dolarla Singapur üçüncü sırada yer aldı.

Ürün bazında ise ilk sırayı 81 tonla mantar aldı. Türkiye hava kargo yoluyla mantar ihracatından 2 milyon 774 bin dolar elde etti. Bu ürünü incir ve kiraz takip etti.

"Hava kargoda yüzde 75'e varan indirim"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında bölgede yaşanan siyasi krizler sonrası yeni pazar arayışlarına hız verdiklerini söyledi.

Hava kargoyla ihracat için çalışmalara başladıktan sonra Turkish Cargo'yla anlaştıklarını hatırlatan Seyyar, anlaşma sonrası yüzde 75'e varan indirimler ve yeni destinasyonlarla ihracatta yeni ve uzak pazarlara hızlı ulaşım sağladıklarını kaydetti.

"Bu senenin yıldızı yaş incir"

Hava kargoyla en fazla mantar taşındığını belirten Seyyar, "Ama bu senenin yıldızı ise yaş incir. Geçen yıl 1 milyon 350 bin dolarlık incir taşınırken bu yıl rakam 2 milyon 212 bin dolara çıktı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiHava KargoIhracatIncirKirazMantarRıza Seyyarüzüm
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