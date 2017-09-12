Miami'de evi olan Türkler, Kasırga'dan önce şehri terk etmiş



Kasırga, bu gerçeği ortaya çıkardı; 30 bin Türk, Miami'den ev satın almış



Amerika'yı kasıp kavuran İrma Kasırgası, Türkleri'de vurdu. Aralarında çok sayıda ismin yer aldığı mağdurlar, İrma Kasırgası öncesi Türkiye'ye gelmişti.

Aralarında'nın sahibiSanatçıgibi ünlü isimlerin de bulunduğu 30 bin Türk vatandaşının, İrma Kasırgası'nın yıktığı Florida'dan ev satın aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda, Miami'de kurulu Remax Miami yetkilisi Bey Atmaca tarafından verilen bilgiye göre, 2013'e kadar Türk yatırımcıların özellikle Florida'yı konut yatırımı için tercih ettiğini belirterek "Ev sahibi olmanın daha kolay olduğunu, en az 30 bin Türk'ün Miami'de ev satın aldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre son kasırga felaketinden, bu ülkede ev satın alan Türkler de yoğun olarak etkilendi. Gazete HaberTürk, İrma Kasırgası'nın vurduğu Türklerin sayısının 30 bin dolayında olduğunu öne sürdü. Milliyet gazetesi sayfalarında yer alan bir başka bilgiye göre ise bölgede Mehmet Bayraktar, Rahmi Koç, Abdullah Acar, Baran Süzer, Perran Kutman, Tolgahan Sayışman, Sibel Can, Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül, Gamze Saraçoğlu'nun da evleri bulunuyor.

Perran Kutman, Sibel Can, kasırga felaketi öncesi Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Tolgahan Sayışman ise, felaket sonrası arkadaşının evi kontrol için gittiğini açıklarken,