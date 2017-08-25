Michelin'den bayram yolculuğuna çıkacaklara uyarı

İSTANBUL (AA) - Lastik markası Michelin, bayram tatili öncesi yolculuğa çıkacaklara lastik kontrolü konusunda yapmaları gerekenleri hatırlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Michelin, daha güvenli bir yolculuk için sürücülerle tecrübelerini paylaştı. Kurban Bayramı öncesi uzun saatler sürecek yolculukların artmasıyla yollarda kaza riskleri de artıyor. Yolculuklar öncesinde bilinmesi gereken hayat kurtarıcı tavsiyeler ise Michelin tarafından şu şekilde açıklandı:

"Düzenli olarak lastik bakımı yaptırmak kaza riskini önemli ölçüde azaltır. Yedek lastikleriniz dahil bütün lastiklerinizi yılda en az bir kere ve sonrasında da periyodik olarak kontrol ettirin. Yola çıkmadan en az bir hafta öncesinde lastiklerinizi kontrol ettirmeniz karşılaşabilecek herhangi bir soruna karşı önceden önlem almanızı sağlayacak ve güvenliğinizi büyük ölçüde artıracaktır.

Periyodik olarak lastiğinizin performansını düşüren kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonları kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Aşınma belirtilerini gözle, elle kontrol ederek, diş ölçerle zaman zaman lastiğin farklı noktalarında gözlemleyin. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktaları tespit ettiğinizde lastiğinizi değiştirme zamanınız gelmiştir. Bu kontrolleri periyodik olarak yapmanız yolculuk öncesinde size zaman ve güvenlik sağlar.

Herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit ederseniz, aracınızı doğrudan bir lastik uzmanına götürün. Lastiğinizin aşınma derecesi 1,6 mm yasal sınırını aşmışsa lastiğinizin değiştirilmesi gerekir"

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Daha düşük yakıt tüketimi, daha fazla güvenlik ve daha uzun bir lastik ömrü için lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun. Doğru basınç, lastiklerinize daha fazla güvenlik, daha uzun bir kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlar. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler. Daima aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan basınç değerlerini esas alın ve basınçölçer kullanmayı ihmal etmeyin. Basınç seviyesini lastiğiniz soğukken ölçmeniz en doğru sonucu almanızı sağlayacaktır."