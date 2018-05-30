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Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu

Microsoft, Google'ın ana firması Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.

Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu

Microsoft, Google'ın ana firması Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 05:29
Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu

NEW YORK (AA) - ABD'li teknoloji devi Microsoft, Google'ın ana firması Alphabet'i geride bırakarak dünyanın halka açık en değerli 3'üncü şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında işlem gören Microsoft'un hisse başına değeri salı gününü yüzde 0,4 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 753 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alphabet'in piyasa değeri 739 milyar dolar

Google'ın ana firması Alphabet'in hisse değeri ise salı gününü yüzde 1,5 kayıpla tamamladı. Firmanın piyasa değeri 739 milyar dolar oldu.

Bu sonuçla Microsoft, Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.

Google'ın piyasa değeri Microsoft'u ilk olarak 2012'de geride bırakmış, 2015'te Alphabet'in Google'ın ana firması olarak kurulmasından beri de firmanın piyasa değeri Microsoft'un üstünde yer almıştı.

Öte yandan, son bir yılda Microsoft'un hisseleri yüzde 41,2 yükseldi, Alphabet'in hisseleri ise sadece yüzde 14,5 artış kaydetti.

Salı günü itibarıyla, dünyanın en yüksek 2'nci piyasa değerine sahip firması 782,6 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon olurken, ABD'li teknoloji devi Apple ise 923,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını hala koruyor.

Muhabir: Övünç Kutlu

Anahtar Kelimeler:
AlphabetDünyaGoogleMicrosoftPiyasa Değeri
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