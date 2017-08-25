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Migros'tan bayramda aile bütçesine katkı

- Migros, kazandıran kampanyalar ve indirim fırsatlarıyla bayramda aile bütçelerine katkı sağlıyor

Migros'tan bayramda aile bütçesine katkı

- Migros, kazandıran kampanyalar ve indirim fırsatlarıyla bayramda aile bütçelerine katkı sağlıyor

25 Ağustos 2017 Cuma 11:59
Migros'tan bayramda aile bütçesine katkı

İSTANBUL (AA) - Migros, kazandıran kampanyalar ve indirim fırsatları ile bayramda aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Migros açıklamasında göre Money Club Kart veya Money Club özellikli kartlarıyla bayramlık çikolata ve şeker ürünlerinden tek seferde 30 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes 5 Money, Money Bonus kredi kartı ile ödeme yapanlar ise 10 Money kazanıyor.

24 Ağustos - 6 Eylül 2017'de geçerli kampanya kapsamında farklı markaların birbirinden lezzetli çikolata ve şekerlemeler en iyi fiyatlarla Migros mağazalarında olacak.

Bayram alışverişinde bol çeşidi Migros kalitesi ve iyi fiyat avantajıyla sunan Migros, drajeleri 4,45, şekerleri 2,95, madlen çikolataları ise 4,50 liradan başlayan özel fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Bayramların bir diğer sembolü haline gelen lokumlarda da kampanya gerçekleştiren Migros sade, güllü, fındıklı, fıstıklı, çikolata kaplı olmak üzere farklı marka ve çeşitlerde lokumları mağazalarında satışa sundu. Lokum çeşitleri 6,45 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Migros, yeni "Gördüğünüze İnanın" kampanyasını da bayram alışverişine uygun ürünlerle hazırladı.

28 Ağustos'ta 60 lira ve üzeri alışveriş yapan Money Club Kart üyeleri, 1 litrelik Selin kolonyaya 16,90 lira yerine 5 liraya, Selin parfümlü kolonya ve peçete setine ise yine 16,90 lira yerine 5 liraya sahip olma fırsatı yakalayacak.

Aynı kampanya kapsamında 29-30 Ağustos'ta 376 gr Nestle Madlen çikolata 21,95 lira yerine 7 lira, DVN Madlen Çikolata ise 21,90 lira yerine 7 lira fiyatıyla bayram alışverişi yapanları sevindirecek.

Anahtar Kelimeler:
Migros
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