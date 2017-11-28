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Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi

Ulaştırma Bakanı Arslan, "Türkiye'de tasarlanarak üretilmiş en güçlü demiryolu aracı olacak milli elektrikli lokomotifle 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağlanacak." dedi.

Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi

Ulaştırma Bakanı Arslan, "Türkiye'de tasarlanarak üretilmiş en güçlü demiryolu aracı olacak milli elektrikli lokomotifle 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağlanacak." dedi.

28 Kasım 2017 Salı 14:48
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli üretim seferberliği kapsamında ilk ana hat milli elektrikli lokomotif E-5000'in tasarım ve üretim projesine başlandığını söyledi.

Daha önce başlatılan milli dizel tren seti, milli dizel motoru, E-1000 milli elektrikli lokomotifi, milli yük vagonu ve milli sinyal sistemi gibi projelerin başarıyla hayata geçirildiğine işaret eden Arslan, E-5000 Ana Hat Milli Elektrikli Lokomotifi Projesi'ni de kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Arslan, projede 22'si akademisyen ve 140'ı mühendis olmak üzere 162 kişilik ekibin görev aldığını dile getirdi.

Söz konusu lokomotifi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı TÜLOMSAŞ tarafından üreteceklerini vurgulayan Arslan, "Lokomotif, TCDD'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern AC sürüş sistemine ve 5000 kilovat gücüne sahip olacak. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek şekilde ve Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği gerekliliklerine uygun tasarımı ve prototip üretimi yapılacak.” diye konuştu.

"Projenin 4 yıl sürmesi planlanıyor"

Arslan, 1 Ekim'de başladıkları projenin sertifikasyon ve testlerle 4 yıl sürmesini planladıklarını anlattı. E-5000 milli elektrikli lokomotifinin tamamlandığında, çekiş ve kontrol sistemleriyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen en güçlü demiryolu aracı olacağına dikkati çeken Arslan, prototip üretiminin ardından ilk aşamada TCDD Genel Müdürlüğünün 20 adetlik siparişinin karşılanacağını söyledi.

Arslan, TCDD Genel Müdürlüğünün 2023 yılına kadar temin etmeyi planladığı 500 lokomotifin alım, bakım ve onarım maliyetleri dikkate alındığında, E-5000 Milli Elektrikli Lokomotif Projesi ile 30 yılda 4 milyar dolar tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanE-1000 Milli Elektrikli LokomotifiEkonomi
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