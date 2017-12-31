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Milli Piyango'da en çok ikramiye isabet eden numaralar

2017'nin son milli piyango çekilişi bu gece yapılacak. 2018'e milyoner olarak girme hayali kuran milyonlarca vatandaş nefeslerini şimdiden tuttu. Bu arada en çok kazandıran numaralar haberin devamında

Milli Piyango'da en çok ikramiye isabet eden numaralar

2017'nin son milli piyango çekilişi bu gece yapılacak. 2018'e milyoner olarak girme hayali kuran milyonlarca vatandaş nefeslerini şimdiden tuttu. Bu arada en çok kazandıran numaralar haberin devamında

31 Aralık 2017 Pazar 12:46
Milli Piyango'da en çok ikramiye isabet eden numaralar

Milli Piyango'da en çok ikramiye isabet eden numaralar

Son on yılın milli piyango ikramiye numaraları incelenince en talihli rakamlar olarak karşımıza 8, 5 2 ve 0 karşımıza çıkıyor. Son rakamı 8 olan biletler son on yıldaki yılbaşı çekilişinde en azından amorti kazanması dikkat çekiyor.

Her yılbaşı öncesi milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen büyük ikramiye için geri sayım başladı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası biletlerdeki numaraları inceleyen uzmanlar şanslı rakamları belirledi. Son dört yıldır, büyük ikramiyenin çeyrek biletlere çıkması zengin olma hayallerini 4'e katlarken, bu gece saat 23.00'te başlayacak olan büyük çekilişte 61 TL dağıtılacak.

SON ON YILIN AMORTİ RAKAMLARI

2017: 0, 5
2016: 2, 8
2015: 2, 6
2014: 0, 8
2013: 4, 5
2012: 3, 9
2011: 2, 8

2010: 1, 7
2009: 2, 8
2008: 0, 8


NEFESLER TUTULDU


Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için büyük bir umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, 23.00-23.45 saatleri arasında yapılacak çekilişi bekliyor. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye 61 milyon TL. Son 4 yıla baktığımızda büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.


BÜYÜK İKRAMİYE 60 MİLYON TL

2017 yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon TL olan büyük ikramiye "2, 7, 9, 6, 2, 8, 8" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Antalya'dan satıldığı kaydedildi. Amorti rakamları ise 0 ve 5 olarak belirlendi.

2016 çekilişinde büyük ikramiyesi 55 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı öğrenildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye “0, 5, 5, 6, 0, 1, 3” numaralı bilete isabet etti.

2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Çekilişte, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu bildirildi. Kazandıran numaralar ise  "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" olarak belirlendi.

2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.


Milli Piyango çekilişi 23.00-23.45 saatleri arasında çekilmeye başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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