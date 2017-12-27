Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Milyon dolarlık yılbaşı eğlencesi

Yeni yıl kutlamalarına yönelik süsleme ve eğlence eşyaları için yapılan harcamalar dış ticarette her yıl yaklaşık 20 milyon dolarlık ekonomi yaratıyor.

Milyon dolarlık yılbaşı eğlencesi

Yeni yıl kutlamalarına yönelik süsleme ve eğlence eşyaları için yapılan harcamalar dış ticarette her yıl yaklaşık 20 milyon dolarlık ekonomi yaratıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:02
Milyon dolarlık yılbaşı eğlencesi

Milyon dolarlık yılbaşı eğlencesi

ANKARA(AA) - Yeni yıl kutlamalarına renk katan süsleme ve eğlence eşyaları, dış ticarette kayda değer bir ekonomik büyüklük oluşturuyor.

2017 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala yeni yıl kutlamalarına ilişkin alışveriş hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Yeni yıl alışverişinde kutlamalara yönelik süsleme ve eğlence eşyaları da önemli bir yer tutuyor. Öyle ki bu ürünlere yönelik tercihler dış ticarette önemli bir ekonomi yaratıyor.

Süs ve eğlence eşyalarına yılda 20 milyon dolar

Yeni yıl kutlamalarına yönelik yapılan dış ticaret, "ağaçlarda kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar" ve "eğlence eşyaları" başlıkları altında toplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu ürünlerin ithalat ve ihracatına yönelik yılda yaklaşık 20 milyon dolar harcanıyor.

5 yılda 87 milyon dolarlık ithalat, 6 milyon dolarlık ihracat

Söz konusu ürünler açısından Türkiye'nin aleyhine dış ticaret açığı bulunuyor. Türkiye, yılbaşı kutlamalarında kullanılan eşyalar için 5 yılda yaklaşık 87 milyon dolarlık ithalat, 6 milyon dolarlık da ihracat yaptı.

Yeni yıl ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar ve süslerin ithalatına 2012 yılında 20 milyon 659 bin dolar, 2013 yılında 16 milyon 448 bin dolar, 2014 yılında 16 milyon 31 bin dolar, 2015 yılında 19 milyon 910 bin dolar harcama yapıldı. Yeni yıl ağaçlarının lamba ve süsleri ile eğlence eşyalarına geçen yıl 13 milyon 799 bin dolar harcandı. Böylece 5 yıldaki ithalat tutarı yaklaşık 87 milyon dolar oldu. Bu yılın 10 aylık dönemindeki ithalat miktarı ise 12 milyon 986 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 27.12.2017 14:03
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı
Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
"Devlet Ar-Ge ve inovasyon için tüm ortamı sağlıyor"
Kredi kartıyla internetten alışverişe onay için son günler
Kredi kartıyla internetten alışverişe onay için son günler
Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak
Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak
İstanbul'un bütçesi 18 bakanlığı solladı
İstanbul'un bütçesi 18 bakanlığı solladı
Şişecam Cam Ambalaj dünya standartlarına uygun üretim yapıyor
Şişecam Cam Ambalaj dünya standartlarına uygun üretim yapıyor
'Çay Borsası' yaş çay ve kuru çay fiyatlarını artırdı
'Çay Borsası' yaş çay ve kuru çay fiyatlarını artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim