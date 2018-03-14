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Milyonerlere yeni yılda 755 kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ocak sonu itibarıyla 2016 sonuna göre 755 kişi artarak 139 bin 735'e yükseldi.

Milyonerlere yeni yılda 755 kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ocak sonu itibarıyla 2016 sonuna göre 755 kişi artarak 139 bin 735'e yükseldi.

14 Mart 2018 Çarşamba 16:29
Milyonerlere yeni yılda 755 kişi eklendi

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ocak sonu itibarıyla 139 bin 735'e yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre 755 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 918 milyar 349 milyon liraya ulaştı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 572 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk ayında 2017'ye kıyasla 276 kişi artarak 127 bin 245'e ulaşırken, toplam mevduatları da 840 milyar 688 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 425 milyar 510 milyon lirası yerel para cinsi, 412 milyar 37 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 141 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 607 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 12 bin 500'e yaklaştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ocak sonu itibarıyla 12 bin 490'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 479 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 77 milyar 661 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 326 milyon lirası yerel para, 71 milyar 91 milyon lirası yabancı para ve 243 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 218 bin lira olarak hesaplandı.

Muhabir: Murat Birinci

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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