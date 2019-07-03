Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
100201
ALTIN
260.054
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1203
EURO
6.3656

Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak. Açıklanan rakamlar Temmuz ayında yapılacak zamlar için en önemli veri olacak.

Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak. Açıklanan rakamlar Temmuz ayında yapılacak zamlar için en önemli veri olacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:13
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında

Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında


Milyonlarca emekli ile kamu çalışanları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor! 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Anahtar Kelimeler:
Emekli ZamEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markalar bu fuarla kazanacak, Bayim Olur musun fuarında dev buluşma
Markalar bu fuarla kazanacak, Bayim Olur musun fuarında dev buluşma
Bereket Döner, Franchise kampanyasında büyük indirim
Bereket Döner, Franchise kampanyasında büyük indirim
Hazine'nin umudu ayak bastı parasında
Hazine'nin umudu ayak bastı parasında
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
Blockchain ve ödeme teknolojisi devleri İstanbul'da buluştu
Blockchain ve ödeme teknolojisi devleri İstanbul'da buluştu
Emekliye banka promosyonu | Hangi banka ne kadar veriyor
Emekliye banka promosyonu | Hangi banka ne kadar veriyor
TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli
TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli
Sahiller turistlere kaldı, plajlar boşaldı
Sahiller turistlere kaldı, plajlar boşaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort