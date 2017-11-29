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"Minik Maker'lar İş Başında"

- TEB, "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında Trabzon'daki çocuklarla bir araya geldi

"Minik Maker'lar İş Başında"

- TEB, "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında Trabzon'daki çocuklarla bir araya geldi

29 Kasım 2017 Çarşamba 13:40

TRABZON (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında Trabzon'daki çocuklarla bir araya geldi.

TEB'den yapılan açıklamada, TEB'in, geçen yıl İstanbul Haşim İşcan İlkokulu'nda kurduğu TEB İnovasyon Maker Atölyesi’nde çocukların inovasyon merakından ve potansiyelinden aldığı ilhamla, maker eğitimlerini Anadolu’ya yaymak üzere "Minik Maker'lar İş Başında" projesini hayata geçirdiği belirtildi.

Trabzon'da gerçekleşen maker eğitimlerine, 8 okuldan 55 öğrencinin katıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar Edirne, Bursa, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Gaziantep ve Trabzon'un ziyaret edildiği, gelecek günlerde de İstanbul'a gidilerek Ataşehir'deki TİM-TEB Girişim Evi'nin kapısının çocuklara açılacağı bildirildi.

Açıklamada, proje ile Türkiye genelindeki devlet okullarında okuyan 500'ün üzerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisinin maker eğitimi almasının hedeflendiğine işaret edilerek, '3 boyutlu yazıcılar', 'Arduino', 'Kodlama' ve 'Makey Makey' olmak üzere dört ana başlıkta verilen eğitimlerin, proje paydaşı Makers Türkiye eğitmenleri tarafından anlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, eğitimlerle çocukları maker hareketiyle tanıştırdıklarını kaydetti.

Boz, "Çocuklar bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin, gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor, çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Banka olarak, geleceğin öncelikle hayallerle inşa edileceğine inandıklarını aktaran Boz, "Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirebilmeleri için geçen yıl Genel Müdürlük binamızın da bulunduğu İstanbul'da Haşim İşcan İlkokulu’nda 'Maker Atölyesi' kurmuştuk. Şimdi de Anadolu'daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olması amacıyla, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacağımız bu projeyle minikleri teknolojiyle 'kendin yap' kültürünü buluşturan maker hareketiyle tanıştırdığımız için çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Boz, TEB olarak, özellikle gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik ettiklerini de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık beş yıldır TEB Girişim Bankacılığı ile 'Danışman Banka' anlayışımızla ülkemizin dört bir yanında girişimcilerimize elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden, projelerini nasıl yeni pazarlara taşıyacaklarına kadar her konuda yol gösteriyoruz. İstanbul Ataşehir'deki TEB Girişim Evi'nde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle 9 ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor, onları her alanda destekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
"Minik Maker'lar İş Başında" ProjesiMakerTEBTrabzonTurgut Boz
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