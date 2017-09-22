Mitsubishi Electric, EMO 2017'ye katıldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı EMO 2017'de dijital dönüşüm için üretim sektörüne sunduğu teknolojilerini sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, EMO 2017'de yeni nesil çözümlerini tanıttı. Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti çerçevesinde, "e-F@ctory – şirketleri yeni ufuklara taşımak" temasıyla fuara katılan Mitsubishi Electric, en yeni CNC kontrolörlerinden PLC'lere, robotlardan EDM makinelerine kadar bir çok ürünü canlı demolarla ziyaretçilerin dikkatine sundu.

Markanın standını ziyaret eden katılımcılar, farklı ürün teknolojilerinin Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı bir platforma kolaylıkla entegre edilmesini mümkün kılan e-F@ctory konseptinin üretimde nasıl kullanıldığını deneyimleme fırsatı buldu.

Mitsubishi Electric'in EMO 207'de sergilediği en önemli teknolojilerden biri, karmaşık makine uygulamaları için hızlı, kesin ve uygun maliyetli makine kontrolü sağlayan yeni nesil CNC kontrol çözümleri oldu. Yakın dönemde tanıtımı gerçekleştirilen C80 CNC CPU modülünün yanı sıra M800 ve M80 CNC serisi fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

M800 ve M80 CNC serisi, daha yüksek makine duyarlılığı ve daha kesin makine operasyonu gibi özellikler sayesinde makine performansını geliştirmek için işlem hızının artırılmasına olanak tanıyor. Yeni C80 CNC serisi ise Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve iş yönetiminde işlenmek üzere veri ileten ayrı bir Üretim Yönetimleri Sistemleri (MES) arayüz modülüne sahip.

Mitsubishi Electric, tüm bu kontrol cihaz ve çözümleriyle üretim hattının tamamında entegre kontrol imkanı sağlayarak şirketlere yüksek katma değer sunuyor. Sorunsuz veri akışı sayesinde efektif bir şekilde kullanılabilen kontrol sistemleri, bağımsız makinelerin optimize edilmesini ve fabrikanın genel üretim hacminin maksimum düzeye çıkarılmasını sağlıyor.

Sunduğu bu avantajları fuar standındaki makinelerin tamamının üretim ve operasyon verilerini gösteren geniş ekranlar yardımıyla anlatan Mitsubishi Electric, temel üretim bilgilerini ise yerel operatör terminallerinde gösterdi.

- "Kestirimci bakım için yapay zeka"





Kestirimci bakım, fuardaki Mitsubishi Electric standının bir diğer önemli teması olarak öne çıktı. RV-4FRL robot yardımıyla gerçekleştirilen canlı demoda, robot kontrol cihazından (Mitsubishi Electric CR-800) alınan veriler, Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R serisi PLC'ye aktarıldı. Ön işlemden geçirilen veriler daha sonra IBM Watson'ın yapay zeka (AI) platformu kullanılarak analiz edilmek üzere buluta yönlendirildi.

Robotun genel işleyişine ilişkin bilgilerin yer aldığı gösterge paneli, bakım gerekliliklerini bir operatör tablete iletti. Böylelikle kullanıcıların; robotun her bir parçasının etkinliğini görmeleri, zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri gözden geçirmeleri ve etkili bakım faaliyetlerinin planlanabilmesi için IBM Watson'ın sunduğu bakım aksiyonu önerilerini incelemeleri mümkün oldu.

EMO Fuarı’nda gerçekleştirilen bir diğer demo ise tabletler ve akıllı gözlükler gibi akıllı cihazların üretimde dijital dönüşüm açısından ne kadar önemli bir rol üstlenebileceğini "kanıtlamış" oldu. "Fraunhofer Institute for Production Technology IPT" ile birlikte "İnsan Yönetiminde İzleme ve Eğitim" teknolojisi kullanılarak geliştirilen Akıllı Hizmetler pilot projesi kapsamında, makine operatörlerinin sistemle nasıl etkileşim kurabileceği ve daha hızlı öğrenebileceği gösterildi. Akıllı gözlükler ve tabletler kullanılarak, Mitsubishi Electric'in en yeni CNC kontrolörü aracılığıyla bir CNC makinesiyle etkileşim kuruldu.

Makine izlemesi sürecinde operatörler; ilerleme, kalan süre, makine durumu ya da genel ekipman etkinliği gibi güncel makine ve üretim bilgilerini inceleyebiliyor. Ham veriler akıllı cihaz yardımıyla sürekli olarak işlenir, görselleştirilir ve otomatik olarak güncellenirken, beklenmedik bir üretim kesintisinin ya da hatasının meydana gelmesi halinde sorunu düzeltmesi için operatöre açılır pencereden otomatik olarak bilgi veriliyor.

Kestirimci bakım faaliyetlerini destekleyen bu ileri görselleştirme teknolojisi, aynı zamanda operatörlere veya bakım personeline verilecek eğitimler konusunda da yardımcı oluyor. Bu teknoloji sayesinde, operatörler makinelerle çok daha verimli bir etkileşim kurarak bunları nasıl kullanabileceklerini daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyor.

Kullanıcılar, aralarında eğitim, servis/destek, canlı veriler ve kestirimci bakım değerlerinin bulunduğu menüden istedikleri konuyu seçebiliyor. Menü ögeleri arasında hareketli animasyonlar, açıklayıcı videolar ve artırılmış gerçeklik içerikleri de yer alıyor.