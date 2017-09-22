Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104123
ALTIN
145.423
DOLAR
3.4880
STERLİN
4.7207
EURO
4.1730
UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk...
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'

Mitsubishi Electric, EMO 2017'ye katıldı

- Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı EMO 2017'de dijital dönüşüm için üretim sektörüne sunduğu teknolojilerle yer aldı

Mitsubishi Electric, EMO 2017'ye katıldı

- Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı EMO 2017'de dijital dönüşüm için üretim sektörüne sunduğu teknolojilerle yer aldı

22 Eylül 2017 Cuma 18:14
Mitsubishi Electric, EMO 2017'ye katıldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı EMO 2017'de dijital dönüşüm için üretim sektörüne sunduğu teknolojilerini sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, EMO 2017'de yeni nesil çözümlerini tanıttı. Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti çerçevesinde, "e-F@ctory – şirketleri yeni ufuklara taşımak" temasıyla fuara katılan Mitsubishi Electric, en yeni CNC kontrolörlerinden PLC'lere, robotlardan EDM makinelerine kadar bir çok ürünü canlı demolarla ziyaretçilerin dikkatine sundu.

Markanın standını ziyaret eden katılımcılar, farklı ürün teknolojilerinin Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı bir platforma kolaylıkla entegre edilmesini mümkün kılan e-F@ctory konseptinin üretimde nasıl kullanıldığını deneyimleme fırsatı buldu.

Mitsubishi Electric'in EMO 207'de sergilediği en önemli teknolojilerden biri, karmaşık makine uygulamaları için hızlı, kesin ve uygun maliyetli makine kontrolü sağlayan yeni nesil CNC kontrol çözümleri oldu. Yakın dönemde tanıtımı gerçekleştirilen C80 CNC CPU modülünün yanı sıra M800 ve M80 CNC serisi fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

M800 ve M80 CNC serisi, daha yüksek makine duyarlılığı ve daha kesin makine operasyonu gibi özellikler sayesinde makine performansını geliştirmek için işlem hızının artırılmasına olanak tanıyor. Yeni C80 CNC serisi ise Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve iş yönetiminde işlenmek üzere veri ileten ayrı bir Üretim Yönetimleri Sistemleri (MES) arayüz modülüne sahip.

Mitsubishi Electric, tüm bu kontrol cihaz ve çözümleriyle üretim hattının tamamında entegre kontrol imkanı sağlayarak şirketlere yüksek katma değer sunuyor. Sorunsuz veri akışı sayesinde efektif bir şekilde kullanılabilen kontrol sistemleri, bağımsız makinelerin optimize edilmesini ve fabrikanın genel üretim hacminin maksimum düzeye çıkarılmasını sağlıyor.

Sunduğu bu avantajları fuar standındaki makinelerin tamamının üretim ve operasyon verilerini gösteren geniş ekranlar yardımıyla anlatan Mitsubishi Electric, temel üretim bilgilerini ise yerel operatör terminallerinde gösterdi.


- "Kestirimci bakım için yapay zeka"


Kestirimci bakım, fuardaki Mitsubishi Electric standının bir diğer önemli teması olarak öne çıktı. RV-4FRL robot yardımıyla gerçekleştirilen canlı demoda, robot kontrol cihazından (Mitsubishi Electric CR-800) alınan veriler, Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R serisi PLC'ye aktarıldı. Ön işlemden geçirilen veriler daha sonra IBM Watson'ın yapay zeka (AI) platformu kullanılarak analiz edilmek üzere buluta yönlendirildi.

Robotun genel işleyişine ilişkin bilgilerin yer aldığı gösterge paneli, bakım gerekliliklerini bir operatör tablete iletti. Böylelikle kullanıcıların; robotun her bir parçasının etkinliğini görmeleri, zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri gözden geçirmeleri ve etkili bakım faaliyetlerinin planlanabilmesi için IBM Watson'ın sunduğu bakım aksiyonu önerilerini incelemeleri mümkün oldu.

EMO Fuarı’nda gerçekleştirilen bir diğer demo ise tabletler ve akıllı gözlükler gibi akıllı cihazların üretimde dijital dönüşüm açısından ne kadar önemli bir rol üstlenebileceğini "kanıtlamış" oldu. "Fraunhofer Institute for Production Technology IPT" ile birlikte "İnsan Yönetiminde İzleme ve Eğitim" teknolojisi kullanılarak geliştirilen Akıllı Hizmetler pilot projesi kapsamında, makine operatörlerinin sistemle nasıl etkileşim kurabileceği ve daha hızlı öğrenebileceği gösterildi. Akıllı gözlükler ve tabletler kullanılarak, Mitsubishi Electric'in en yeni CNC kontrolörü aracılığıyla bir CNC makinesiyle etkileşim kuruldu.

Makine izlemesi sürecinde operatörler; ilerleme, kalan süre, makine durumu ya da genel ekipman etkinliği gibi güncel makine ve üretim bilgilerini inceleyebiliyor. Ham veriler akıllı cihaz yardımıyla sürekli olarak işlenir, görselleştirilir ve otomatik olarak güncellenirken, beklenmedik bir üretim kesintisinin ya da hatasının meydana gelmesi halinde sorunu düzeltmesi için operatöre açılır pencereden otomatik olarak bilgi veriliyor.

Kestirimci bakım faaliyetlerini destekleyen bu ileri görselleştirme teknolojisi, aynı zamanda operatörlere veya bakım personeline verilecek eğitimler konusunda da yardımcı oluyor. Bu teknoloji sayesinde, operatörler makinelerle çok daha verimli bir etkileşim kurarak bunları nasıl kullanabileceklerini daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyor.

Kullanıcılar, aralarında eğitim, servis/destek, canlı veriler ve kestirimci bakım değerlerinin bulunduğu menüden istedikleri konuyu seçebiliyor. Menü ögeleri arasında hareketli animasyonlar, açıklayıcı videolar ve artırılmış gerçeklik içerikleri de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
EMO 2017Mitsubishi ElectricUluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Tarımsal kalkınmada 122,2 milyon avro hibe için son 5 gün
Tarımsal kalkınmada 122,2 milyon avro hibe için son 5 gün
Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak
Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak
İş Bankası ile Ticimax arasında e-ticarette iş birliği
İş Bankası ile Ticimax arasında e-ticarette iş birliği
UnionPay, Ziraat Bankası'nın ATM ve POS ağına dahil oldu
UnionPay, Ziraat Bankası'nın ATM ve POS ağına dahil oldu
Bilfenli öğrenciler kodlamada Türkiye birincisi oldu
Bilfenli öğrenciler kodlamada Türkiye birincisi oldu
Bir milyon güvensiz ithal ürüne geçit verilmedi
Bir milyon güvensiz ithal ürüne geçit verilmedi
Havacılık firmaları testlerini Boeing yerine AÜ'de yaptıracak
Havacılık firmaları testlerini Boeing yerine AÜ'de yaptıracak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim