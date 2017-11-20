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Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı

- Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu: - "Sanayi 4.0 çağında en önemli gündem maddesi üretim" - "Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayabilen, yani ileri teknoloji ile donatılmış dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilir"

Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı

- Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu: - "Sanayi 4.0 çağında en önemli gündem maddesi üretim" - "Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayabilen, yani ileri teknoloji ile donatılmış dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilir"

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:04
Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Sanayi 4.0 çağında en önemli gündem maddesinin "üretim" olduğunu belirterek, "Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayabilen, yani ileri teknoloji ile donatılmış dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilir." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek teknolojiye sahip fabrika otomasyonu ve mekatronik CNC ürünleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, düzenlediği özel bir etkinlikle sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Yeni teknolojilerle donatılarak verimliliği ve hızı artırılan M80 ve M800 Serisi CNC Kontrol Ünitelerinin tanıtıldığı etkinlikte şirket yenilenen CNC ürünlerini sektör temsilcilerine tanıttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saraçoğlu, ihtiyaçların her geçen gün çeşitlendiği ve kişiselleştiği Sanayi 4.0 çağında en önemli gündem maddesinin "üretim" olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Üretim demek aslında hayat demek. Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayabilen, yani ileri teknoloji ile donatılmış dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilir. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye'nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz."


- "Dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve çözümleri sunuyoruz"


Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıdıklarını belirten Saraçoğlu, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve çözümleri sağladıklarını bildirdi.

Saraçoğlu, "Yüksek teknolojiye sahip CNC ürünlerimizle başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere tüm dünyada birçok sektörde standartları belirliyoruz. CNC işleme merkezleri ve CNC torna makineleri için üreticilere sunduğumuz katma değeri her geçen gün artırmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda inovatif ürün gamımız içinde yer alan M80 ve M800 Serisi CNC Kontrol Ünitelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni teknolojilerle donattığımız ünitelerimiz şimdi daha güçlü, daha verimli ve daha hızlı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket SaraçoğluSanayi 4.0
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