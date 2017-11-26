Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon...
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde

Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler

Sektörlerinin liderleri arasında yer alan HAVELSAN ve Turkcell, mobil iletişim alanında birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütecek. Ulusal boyutta ihtiyaç duyulan yazılımlar yerli ve milli olarak geliştirilip üretilecek.

Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler

Sektörlerinin liderleri arasında yer alan HAVELSAN ve Turkcell, mobil iletişim alanında birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütecek. Ulusal boyutta ihtiyaç duyulan yazılımlar yerli ve milli olarak geliştirilip üretilecek.

26 Kasım 2017 Pazar 11:54
Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler

ANKARA (AA) - Göksel Yıldırım - Türkiye'nin önde gelen bilgi, iletişim ve teknoloji şirketleri HAVELSAN ve Turkcell, mobil iletişim alanında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütmek için iş birliği yapacak.

Alınan bilgiye göre, yazılım yoğun çözümler üzerinde çalışan HAVELSAN ile GSM operatörü Turkcell, Ar-Ge ve inovasyon konularında birlikte çalışma kararı aldı. Bu amaçla, Ankara’daki HAVELSAN Merkez Tesisleri'nde düzenlenen törende, iki şirket arasında niyet mektubu imzalandı.

Törene, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’ın yanı sıra Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin katıldı.

Çavuşoğlu, törende, mobil güvenlik ve iletişim alanında duyulan önemli bir eksikliğin bu iş birliğiyle giderileceğine inandığını söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kişi ve bilgi güvenliği konularının önemine dikkat çekti. "İki kurum, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri için bir araya geldi." diyen Atalay, HAVELSAN ve Turkcell'in iş birliği kapsamında başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da endüstri 4.0 devrimine dünya ile birlikte ayak uydurmanın yanı sıra yerli ve milli teknolojiler geliştirmeyi yol haritası olarak belirlediklerini ifade etti. Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefe ulaşabilmek için HAVELSAN ideal bir ortak. İmza atmış olduğumuz niyet mektubu ile ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmesi ve dünyada söz sahibi olması için önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. Bu çalışmaların inovasyon ve yerli üretimle birlikte Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

HAVELSAN ve Turkcell arasındaki iş birliği kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber güvenlik konularında ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan yazılımlar geliştirecek. Şirketler, yerli ve milli tasarım, üretim için Ar-Ge çalışmaları yapacak.

Ayrıca HAVELSAN’ın Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaları ile Turkcell’in sağlayacağı iletişim ağı desteğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine birlikte çözüm üretilecek, yazılımsal, donanımsal ve mobil uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Anahtar Kelimeler:
HAVELSANMobil IletişimTurkcellYazılım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok
Karla mücadeleye 'kameralı' takip
Karla mücadeleye 'kameralı' takip
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği
THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi
THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi
İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi
İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi
İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu
İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu
'Türkiye büyümede dünya birincisi olacak'
'Türkiye büyümede dünya birincisi olacak'
Yeni Infiniti QX50, Los Angeles'te tanıtıldı
Yeni Infiniti QX50, Los Angeles'te tanıtıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim