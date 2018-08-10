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Mobilya sektörü, yılın ilk yarısını yüzde 5,8 küçülmeyle kapattı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; mobilya sektörü 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 5,8 oranında küçüldü.

Mobilya sektörü, yılın ilk yarısını yüzde 5,8 küçülmeyle kapattı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; mobilya sektörü 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 5,8 oranında küçüldü.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:08
Mobilya sektörü, yılın ilk yarısını yüzde 5,8 küçülmeyle kapattı

Mobilya sektörü, yılın ilk yarısını yüzde 5,8 küçülmeyle kapattı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, yılın ilk yarısını değerlendirdiği açıklamasında; "2018 yılının ilk yarısına baktığımızda mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 5,8 oranında küçüldüğünü görüyoruz. Sektörlerin büyük bir kısmında büyüme yaşanırken, ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında gelen mobilya sektörünün küçülmesi bizleri endişelendiriyor.

Bu küçülmenin başlıca nedenleri arasında KDV indiriminin sona ermesini ve üst üste gelen ham madde zamlarını gösterebiliriz. Yeni yönetim kadrolarıyla birlikte kararların daha hızlı alınabildiği bir döneme giriş yapmış olduk. Belirsizliklerin ortadan kalkması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geliyor. Yeni sistemle birlikte, birçok konuda daha hızlı ve etkin bir şekilde yol alacağımıza inancımız tam. Bu dönemin KDV indiriminin gündeme alınması noktasında da pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. 2017 yılında uygulanan ve yaklaşık 8 ay süren KDV indirimi, mobilya sektöründe ticareti yüzde 40 oranında artırarak, önemli bir büyüme sağlamıştı. KDV indiriminin yeniden gündeme alınmasıyla mobilya sektöründeki küçülmenin önüne geçileceğini düşünüyoruz." dedi.

Mobilya Sektöründe İstihdam daralıyor

Mobilya sektöründe yaşanan duraklamayla birlikte şirketlerin işçi sayılarını azaltmaya başladığını ifade eden Öztaşkın; "Geçtiğimiz yıl KDV indirimiyle birlikte artan talepler sektörde ek istihdam olanakları yaratmıştı. Bu vesileyle yaklaşık 100 bin kişi sektöre dahil olmuştu. 2018'in ilk altı ayına baktığımızda ise mobilya sektöründeki şirketlerin çalışan sayılarında azalmaya gittiğini görüyoruz. Ciroları her geçen gün düşen firmalarımız, sektörde ayakta kalabilmek ve kendilerine uygulanan ham madde zamlarını tüketicilere yansıtmamak adına direnç gösteriyor." dedi.

Sektörde iyileşmenin KDV oranının yüzde 8'e sabitlenmesiyle mümkün olduğunu belirten Öztaşkın, sektörün çatı kuruluşu olarak, konuyla ilgili gelişmelerinin takipçisi olacaklarının altını çizdi.

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