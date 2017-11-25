Mobilyada Çin ve ABD'ye ihracat hedefi 2 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'nin dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almak ve 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat yapmak için iki hedef ülkenin ABD ve Çin olduğunu belirterek, "Bu iki ülkeye 2023 ihracat hedefimiz 2 milyar dolar." dedi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün son 15 yılda çok hızlı gelişim gösterdiğini kaydetti.

Sektörün yılın 10 ayında büyüme trendi gösterdiğini, TÜİK Sanayi Üretim Endeksi'nin bunu desteklediğini, endekse göre ocak ve şubatta büyümenin yüzde 3 iken eylülde yüzde 66'lık büyüme yakaladıklarını söyledi.

Güleç, "TÜİK Üretim Endeksi'ne göre 10 ayda mobilya sektörü yüzde 25 büyüdü. Sektör diğer sanayi kollarına göre neredeyse 5 kat daha yüksek büyüdü. Geçen yıl yaşanan çeşitli sıkıntılar ve FETÖ'nün hain darbe girişimi nedeniyle daralma yaşanmıştı." diye konuştu.

Ocak-ekim döneminde yüzde 12-13 civarında artışla 2 milyar 250 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Güleç, bu yılki hedeflerinin sene başında 3 milyar dolar olduğunu, ancak Cezayir, İran, Güney Afrika gibi bölgelerde çeşitli problemler nedeniyle istedikleri artışı yaşayamadıklarını bildirdi.

"Yıllık toplam satışımız 10 milyar dolara yaklaşıyor"

Güleç, oynak kur nedeniyle mobilya ihracatçılarının tedbirli olduğunu kaydederek, yıl sonunu 2,7-2,8 milyar dolar gibi bir ihracatla bitirmeyi amaçladıklarını anlattı.

KDV'de şubat ayının ilk haftasından 30 Eylül'e kadar süren indirim sayesinde iç pazarda çok ciddi satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Güleç, "Sektörümüzün yıllık toplam satışı 10 milyar dolara yaklaşıyor. Ocak-eylül döneminde, 6 milyar dolarlık satış yapılmasını bekliyorduk ancak KDV indirimiyle bu rakam 8 milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

"İhracatta 11 sıra yükseldik"

Güleç, mobilya sektörünün ithalatının çok az olduğunu ve gittikçe düştüğünü belirterek, "2000'li yılların başında 180 milyon dolar ihracat, 200 milyon dolar ithalat yapıyorduk. Bugün ithalatımız 800 milyon dolar civarında. 2,7 milyar dolar ihracatımızı düşünürseniz neredeyse 3,5 katı ihracat yapıyoruz." dedi.

Dünya ihracat sıralamasında 23'üncülükten 12'nciliğe yükseldiklerini ve 11 kat basamak atladıklarını dile getiren Güleç, kaliteli ve tasarımlı üretimle İspanya'yı geride bıraktıklarını, Avrupa'da ciddi üretim yapan ülkelerle rekabet etiklerini, Romanya ve Vietnam'ın rakibi olduklarını anlattı.

Güleç, Türkiye'nin kendi üretimi ve markaları ile büyüdüğünü kaydederek, "Türkiye bugün İtalya, Almanya ve ABD'den sonra kendi markalarıyla büyüyen 4. ülke konumunda. Yani mobilyada marka olan 4. ülkeyiz. Diğer ülkeler gibi fason üretim yok." diye konuştu.

"Tasarımda çok başarılıyız"

Güleç, Türk mobilyasının katma değerinin arttığını belirterek, 15 yıl önce 1,7-2 dolar civarında seyreden kilogram başına düşen mobilya ihracatının şu anda 4 dolara yükseldiğini söyledi.

Dünya ortalamasının 7 dolar olduğunu anımsatan Güleç, mobilya kilogram ihracat değerinin artmasındaki en büyük sebebin tasarım olduğunu bildirdi.

Güleç, tasarımda çok başarılı olduklarını kaydederek, bu alanda çalışan sayısının her geçen gün arttığını, tasarıma önem veren ülkelerin Türk mobilyasına yönelik ilgisinin her geçen gün arttığını anlattı.

Türk mobilyasının tanıtımı için yurt dışında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Güleç, dünya mobilya pazarından yüzde 0,8 pay alırken şu anda bu oranı yüzde 1,5'in üzerine çıkardıklarını, hedeflerinin yüzde 2,5'i yakalamak olduğunu vurguladı.

Güleç, "Dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almak ve 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat yapmak için iki hedef ülkemiz ABD ve Çin. Bu iki ülkeye 2023 ihracat hedefimiz 2 milyar dolar. Geriye 8 milyar dolar kalıyor. Bunları da 2 milyar dolar yaparsak zaten dünya bu iki ülkeden besleniyor. Buradaki bağlantılar ile 10 milyar dolara ulaşacağız.2,5 milyar doları ise halihazırda yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Uğur Aslanhan