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Mobilyada KDV indirimi sonrası rekor kırıldı

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan mobilya harcamaları, şubat ayının ilk haftasında başlayan yüzde 10'luk KDV indiriminin etkisiyle ilk yarıda rekor kırdı.

Mobilyada KDV indirimi sonrası rekor kırıldı

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan mobilya harcamaları, şubat ayının ilk haftasında başlayan yüzde 10'luk KDV indiriminin etkisiyle ilk yarıda rekor kırdı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:45
Mobilyada KDV indirimi sonrası rekor kırıldı

İSTANBUL (AA) - Banka ve kredi kartlarıyla yapılan mobilya harcamaları, şubat ayının ilk haftasında başlayan yüzde 10'luk KDV indiriminin etkisiyle ilk yarıda rekor kırdı.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'yı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan mobilya sektörünün, KDV indirimiyle birlikte iç pazarda hedef büyüttüğünü söyledi.

Yanıkçıoğlu, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk yarısında banka ve kredi kartlarıyla en çok mobilya ve dekorasyon alışverişi yapıldığını, ilk 6 ayda mobilya ve dekorasyon işlemlerine banka kartlarıyla 927 milyon lira ve kredi kartlarıyla 11 milyar 149 milyon lira olmak üzere 12 milyar 76 milyon lira harcandığını bildirdi.

Nisan ayında yapılan referanduma karşın yaşanan artışın ana nedeninin yüzde 10'luk KDV indirimi olduğunu belirten Yanıkçıoğlu, şunları kaydetti:

"KDV indirimi sektörümüz için can suyu oldu. Düğünler ve ev taşınmalarının mart ayında başlamasıyla bahar aylarından itibaren satışlarımızda bir artış söz konusu oldu. Eylül sonuna kadar uzatılan KDV indirimi, firmaların özel kampanyalarıyla birleşince satışlarımıza olumlu yansıdı. KDV indirimi mobilya harcamalarında zirve yaptırdı. Bu artışların 3'üncü çeyrekte daha iyi gelmesini bekliyoruz."

Yanıkçıoğlu, bankaların taksitlendirme kampanyalarının da satışlarda olumlu etkisi bulunduğunu ifade ederek, kredi kartına yapılan taksitlendirmenin önemine işaret etti.

"Eylül sonu yaklaştıkça satışlar artar"

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de 3 Şubat'ta başlayan KDV indiriminin sektörü hareketlendirdiğini, indirimle bir süredir bekleyen vatandaşlarda mobilyalarını yenileme isteği doğduğunu söyledi.

Güleç, referandum olduğu için mayıs ayına kadar KDV indiriminden istenilen verimi alamadıklarını belirterek, "Ramazan ayının girmesi ve KDV indiriminin 30 Eylül'e uzatılması da vatandaşın yavaş hareket etmesine neden oldu. Bu yüzden kartlı alışverişlerde ilk yarıda yakalanan yüzde 6,5'lik artış, istediğimiz gibi değil. Bu artışın KDV indiriminin biteceği endişesiyle 3'üncü çeyrekte çok daha yüksek olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

KDV indiriminin başından bu yana satışların yüzde 40'a varan oranlarda arttığını bildiren Güleç, eylül sonuna kadar geçecek toplam 9 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 30'luk artış beklediklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
BKMEkonomiMOBSADMOSFED
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