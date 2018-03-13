MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu

1998 yılında kurulan ve üyelerinin toplam iş hacmi itibarı ile Türkiye’nin en önemli 3 STK’sı arasında yer alan Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantı neticesinde, Turnacıoğlu Group’un kurucusu Mustafa Kemal Turnacı, oy çoğunluğu ile MOBİSAD Başkanı seçildi. Seçim sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turnacı, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



“Öncelikle, içinde büyüdüğüm sektöre hizmet etme gayreti ve heyecanı içerisinde olduğumu belirtmek isterim. Sektörümüzün dinamikleri gereği, ileri teknoloji ürünlerinin ülkemizin gelişme ve ilerlemesine sunacağı katkıları göz önüne alırsak; MOBİSAD, Türkiye’de toplumumuza yetkili kurum ve kuruluşlara yön verecek bir dernek olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu sektörün ülkemize sağladığı istihdam, vergi gelirleri ve yatırımların arttırılması ile devletimize ve toplumumuza faydalı olabilecek çalışmalar yapmayı MOBİSAD olarak görev edinmiş durumdayız. Ayrıca, 81 ilimizin tüm ilçelerinde bulunan üyelerimiz ile üye potansiyellerimize daha yakın olmak ve teşkilatlanmamızı daha doğru sürdürmek için, ülkemizin 7 bölgesinde kuracağımız bölge ofisleri ve buna ek olarak 81 ile yayacağımız il temsilcilikleri ile tabanımızı kucaklamayı planlıyoruz”.

Sektörümüze daha çok katkı sağlayacağız



“Daha güçlü bir MOBİSAD için el ele vermeliyiz” diyen Mustafa Kemal Turnacı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“MOBİSAD ailesine tekrar teşekkür ederek, bütün sektör üyelerimizi MOBİSAD çatısı altında birlik olmaya davet eder, bu güç ile sektörümüze ve ülkemize katkı sağlayabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi huzurunuzda belirtmek isterim”.

MOBİSAD Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu sıralaması:

YÖNETİM KURULU

Başkan: Mustafa Kemal TURNACI

Başkan Yardımcısı: Uğur İlhami ÖZDEN

Başkan Yardımcısı: Ömer Lütfi SOYLU

Sayman: Mukadder ÖZTEKİN

Yazman: Remzi YİTGİN

Tahir TULUK

İbrahim ARABUL

Perihan YURTOĞLU

Abdülhamit ÇAKMAK



DENETİM KURULU

Fatih Ayberk PEKEROğuz URALAli Erhan YILDIZRıdvan BAYRAKTAR



Nihat MALATYALI

Vehbi YURT

Mehmet Hakan ÖS

DİSİPLİN KURULU

Ulaş KAYACAN

Hüseyin GÜROL

Servet YILDIZ

Tansel ÖZYAMAN

Fırat ATAÇ

