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MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu

20 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye’nin en önemli 3 STK’sından biri olan MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu.

MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu

20 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye’nin en önemli 3 STK’sından biri olan MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu.

13 Mart 2018 Salı 20:06
MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu

MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu

1998 yılında kurulan ve üyelerinin toplam iş hacmi itibarı ile Türkiye’nin en önemli 3 STK’sı arasında yer alan Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantı neticesinde, Turnacıoğlu Group’un kurucusu Mustafa Kemal Turnacı, oy çoğunluğu ile MOBİSAD Başkanı seçildi. Seçim sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turnacı, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:


“Öncelikle, içinde büyüdüğüm sektöre hizmet etme gayreti ve heyecanı içerisinde olduğumu belirtmek isterim. Sektörümüzün dinamikleri gereği, ileri teknoloji ürünlerinin ülkemizin gelişme ve ilerlemesine sunacağı katkıları göz önüne alırsak; MOBİSAD, Türkiye’de toplumumuza yetkili kurum ve kuruluşlara yön verecek bir dernek olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu sektörün ülkemize sağladığı istihdam, vergi gelirleri ve yatırımların arttırılması ile devletimize ve toplumumuza faydalı olabilecek çalışmalar yapmayı MOBİSAD olarak görev edinmiş durumdayız. Ayrıca, 81 ilimizin tüm ilçelerinde bulunan üyelerimiz ile üye potansiyellerimize daha yakın olmak ve teşkilatlanmamızı daha doğru sürdürmek için, ülkemizin 7 bölgesinde kuracağımız bölge ofisleri ve buna ek olarak 81 ile yayacağımız il temsilcilikleri ile tabanımızı kucaklamayı planlıyoruz”.

Sektörümüze daha çok katkı sağlayacağız


“Daha güçlü bir MOBİSAD için el ele vermeliyiz” diyen Mustafa Kemal Turnacı, sözlerini şu şekilde noktaladı:
MOBİSAD ailesine tekrar teşekkür ederek, bütün sektör üyelerimizi MOBİSAD çatısı altında birlik olmaya davet eder, bu güç ile sektörümüze ve ülkemize katkı sağlayabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi huzurunuzda belirtmek isterim”.

MOBİSAD Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu sıralaması:

YÖNETİM KURULU

Başkan: Mustafa Kemal TURNACI
Başkan Yardımcısı: Uğur İlhami ÖZDEN
Başkan Yardımcısı: Ömer Lütfi SOYLU
Sayman: Mukadder ÖZTEKİN
Yazman: Remzi YİTGİN
Tahir TULUK
İbrahim ARABUL
Perihan YURTOĞLU
Abdülhamit ÇAKMAK

Fatih Ayberk PEKER
Oğuz URAL
Ali Erhan YILDIZ
Rıdvan BAYRAKTAR

DENETİM KURULU


Nihat MALATYALI
Vehbi YURT
Mehmet Hakan ÖS

DİSİPLİN KURULU

Ulaş KAYACAN
Hüseyin GÜROL
Servet YILDIZ
Tansel ÖZYAMAN
Fırat ATAÇ
 

Anahtar Kelimeler:
MOBİSAD
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