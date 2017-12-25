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Monster Notebook'tan yıl sonu kampanyası

- Monster Notebook, 5 farklı modeli yeni yılın ilk gününe kadar indirimli sunacak

Monster Notebook'tan yıl sonu kampanyası

- Monster Notebook, 5 farklı modeli yeni yılın ilk gününe kadar indirimli sunacak

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:50
Monster Notebook'tan yıl sonu kampanyası

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yeni yıla sayılı günler kala oyunseverler için bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 5 farklı model, yeni yılın ilk gününe kadar indirimli satılacak.

Kampanya kapsamında indirimde olan Abra A5 V11.1 ve Abra A7 V7.2 oyun bilgisayarı modelleri Intel Core i7-7700HQ işlemciye ve 8 GB kapasiteli yüksek performanslı DDR4L belleklere sahip. A5 V11.1 modelinde NVIDIA GeForce GTX1050 grafik kartı bulunurken, A7 V7.2 modelinde GTX 1050Ti grafik kartı ve 256GB M2 SSD depolama birimi yer alıyor.

Abra A5 V11.1 oyun bilgisayarı yıl sonuna dek 3 bin 899 TL yerine 3 bin 599 TL'ye satılırken Abra A7 V7.2 modeli ise 4 bin 799 TL yerine 4 bin 599 TL'den satışa sunulacak.

Yıl sonuna kadar indirimli fiyattan oyunseverleri bekleyecek diğer ürünlerse Tulpar T5 serisinden V14.1, V14.1.2 ve V14.1.4 gaming laptop modelleri. Tulpar T5 V14.1 ve T5 V14.1.2 modelleri 7. nesil Intel Core i7-7700HQ işlemciyi paylaşıyor. Her iki modelde de yer alan NVIDIA GeForce GTX1060 grafik kartı ve 8 GB'lık DDR4L bellekler oyunlarda üstün performansı garanti ediyor.

Tulpar T5 V14.1.4 gaming laptop modeli ise diğer iki modelle ortak olan işlemci ve grafik kartının üzerine 16 GB kapasiteli bellekleri ve saniyede 1570 MB okuma, 540 MB yazma hızı olan 256 GB'lık Intel 600P M.2 Sata depolama ünitesiyle öne çıkıyor. Bu üç harika oyun bilgisayarından Tulpar T5 V14.1 kısa süreliğine 5 bin 199 TL yerine 4 bin 999 TL, Tulpar T5 V14.1.2 5 bin 499 TL yerine 5 bin 199 TL ve Tulpar T5 V14.1.4 ise 6 bin 99 TL yerine 5 bin 599 TL'ye satılacak.


Anahtar Kelimeler:
KampanyaMonster Notebook
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