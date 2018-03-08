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Moody's kredi notumuzu düşürdü; Türkiye'ye ekonomik savaş

Türkiye ABD finans çevrelerinin yeni bir tezgahı ile karşı karşıya. Batık ülkelerin bile kredi notuna dokunmayan Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

Moody's kredi notumuzu düşürdü; Türkiye'ye ekonomik savaş

Türkiye ABD finans çevrelerinin yeni bir tezgahı ile karşı karşıya. Batık ülkelerin bile kredi notuna dokunmayan Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

08 Mart 2018 Perşembe 01:20
Moody's kredi notumuzu düşürdü; Türkiye'ye ekonomik savaş

Moody's Kredi notumuzu düşürdü; Türkiye'ye ekonomik savaş

ABD merkezli finans çevrelerinin yakından takip ettiği kredi derecelendirme kurumu Moody's, yıllar sonra Türkiye için yeniden ekonomik savaş ilanı anlamına gelen şok kararını açıkladı. İflas eden Yunanistan'ın bile kredi notunu düşürmeye gerek duymayan Moody's, Türkiye'nin kredi notumunu durağından negatife çevirdi. Finans dünyasını yakından takip eden uzmanlar, kararın son dönemde Pentagon ve Washington ekseninde devam eden Ankara'ya yönelik sıkıştırma, diz çöktürme operasyonunun bir devamı niteliğinde olduğu yorumunu yaptılar.

İFLAS EDEN ÜLKELERİ PAS GEÇTİ, TÜRKİYE'Yİ HEDEF SEÇTİ


Uzun süredir Türkiye'nin kredi notuyla ilgili hazırlık yaptığı bilgileri finans çevrelerinde konuşulan Moody's, kararını gece yarısı duyurdu.  AB ülkelerini kasıp kavuran kriz döneminde başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda batı ülkesinin kredi notunu hep yüksek gösteren Moody's, sıra Türkiye'ye gelince ABD ve IMF politikalarına göre hareket etmekten geri durmadı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken kredi notu görünümünü de durağandan negatife indirdi

Moody’s bu kararının gerekçesini ise iki maddeyle açıkladı

1- Para politikasının efektifliğindeki erozyon ve temel yapısal reformlardaki gecikmeye bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı.


2- Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların yarattığı artan riskler.

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