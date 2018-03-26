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Moody's'ten Brexit değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının ardından (Brexit) 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşmaya varmasının kredi notu açısından pozitif bir gelişme olduğunu duyurdu.

Moody's'ten Brexit değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının ardından (Brexit) 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşmaya varmasının kredi notu açısından pozitif bir gelişme olduğunu duyurdu.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:24
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, Bexit ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB ile Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşmaya varmasının kredi notu açısından pozitif bir gelişme olduğu belirtilerek, halen Brexit kaynaklı belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın geleceğinin, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulması olasılığı gibi konuların da bulunduğu tartışmalı alanlarda sorunların çözümlenmesine bağlı olduğu bildirildi.

İngiltere’nin, Brexit sürecinin sonunda AB ile tam anlaşma sağlayamaması durumunda bunun ülke ekonomisi üzerinde büyük ölçüde olumsuz sonuçlarının olabileceği vurgulanan açıklamada, "Nihai bir anlaşmaya varılmaması halinde İngiltere’nin AB ile gelecekteki uzun vadeli ilişkilerine dair belirsizlikler devam edecektir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Direktörü ve Kredi Stratejisti Colin Ellis, Brexit sonrası döneme ilişkin olarak daha belirgin bir görünümün oluşmasının kredi notu açısından pozitif bir gelişme olduğunu belirterek, "İngiltere’nin AB iç piyasasına 2020 sonuna kadar erişiminin devamının sağlanması, denetim ve ticaret uygulamaları için mevcut dar zaman dilimini genişletti." ifadesini kullandı.

Ellis, anlaşmanın İngiltere’ye AB ile yapmayı planladığı serbest ticaret anlaşması müzakereleri için de zaman kazandırdığını kaydetti.

AB ve İngiltere, geçen haftanın başında, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı.

AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini, geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı mevcut haklardan faydalanmaya devam edeceğini, İngiltere'nin bir süreliğine AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanabileceğini duyurmuştu.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

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Ekonomi
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